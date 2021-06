Vil ha bort privat fyrverkeri

Dette er en kommentarartikkel. Den gir uttrykk for skribentens meninger.

Karl Erik Berge har intervjuet Åshild Roaldset, daglid leder i Dyrebeskyttelsen Norge

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har nå på høring endringer og forslag til innstramminger i forskriften om fyrverkeri og pyroteknikk.

Høringen inneholder ikke forslag om forbud mot fyrverkeri i privat regi. Derfor har flere organisasjoner, blant annet Dyrebeskyttelsen Norge, og fagpersoner slått seg sammen om et felles opprop for å få til et slikt forbud.

Slik praksisen med fyrverkeri er i dag, er det mange dyr og mennesker som blir skadelidende hvert år. Mange forholder seg ikke til det tillatte tidsrommet for oppskyting av fyrverkeri, som er mellom kl. 18.00 på nyttårsaften og kl. 02.00 på 1. nyttårsdag. Det blir derfor vanskelig å skjerme dyr og mennesker som påvirkes negativt av fyrverkeri, heter det i oppropet.

– Forbudet mot bruk av styringspinner, som kom på plass i 2009, har ført til færre skader. Nå kommer det flere innstramminger. Hvorfor vil dere gå enda lengre, altså forbud?

– Vi arbeider for et forbud fordi vi ser hvert år at både dyr og mennesker blir skadelidende. Det er vanskelig å beskytte seg mot fyrverkeri fordi mange kjøper inn nok til å fyre av både før og etter nyttårsaften, sier Åshild Roaldset.

– Det vil jo fremdeles bli fyrverkeri, og vi vet at kjæledyr plages av fyrverkeri. Hvor mye plages produksjonsdyr av dette? Er det gjort forskning på dette?

– Jeg vet ikke om noe forskning på hvor mye skade fyrverkeri har på produksjonsdyr, men jeg har sett noen opprivende historier om dyr i landbruket som har tatt skade og dødd på grunn av fyrverkeri. Vi vet at både dyr i landbruket, hester, familiedyr og ville dyr lider når det skytes opp fyrverkeri.

– Fyrverkeri skjer ofte i forbindelse med alkohol. Hva er det største problemet i så måte, fyrverkeriet eller sterkt påvirka personer som skal fyre opp?

– Jeg har ved et par anledninger sett bilder som øyelege Nils Bull ved Haukeland sykehus har vist av pasienter med fyrverkeriskader. I hovedsak er dette bilder av unge gutter som har kvestet seg på fyrverkeri, og som aldri får livet tilbake slik det var før ulykken. Det er helt grusomt at vi lar dette skje år etter år. Tallene på unge mennesker som kvester seg på nyttårsaften holder seg stabilt. Om vi ønsker å redusere denne type skader, må vi regulere bruk av fyrverkeri annerledes. Både fyrverkeri som skytes opp av fulle personer, og fyrverkeri som sendes opp til alle mulige tider, og ikke bare i den lovlige perioden, er problematisk. Om fyrverkeri hadde blitt avfyrt av pyroteknikere og i en begrenset tidsrom på 15 minutter i året, så hadde skadene på dyr vært mye mindre og skadene på mennesker hadde etter all sannsynlighet blitt fullstendig borte.

– Hvordan er det i våre naboland angående privat fyrverkeri?

– Jeg vet ikke hvordan det er i våre naboland, men jeg har bodd lenge i England, og der er det helt uaktuelt for privatpersoner å kjøpe fyrverkeri. Når man har fyrverkeri, blir det håndtert av profesjonelle pyroteknikere.

– Dere har også samlet inn underskrifter fra privatpersoner som ønsker forbud mot fyrverkeri i privat regi. Hvordan er oppslutningen om kampanjen?

– De siste dagene har det rent inn med underskrifter og det nærmer seg 10 000. Vi har i tillegg mer enn 30 organisasjoner, personer og grupper som støtter oppropet. Alt tyder på at tiden er inne for å la hensynet til de skadelidende veie tyngre enn den private retten til å skyte opp fyrverkeri, sier Åshild Roaldset.