– Veterinær-Norge i krise

Navn: Bjørnar Werner Jakobsen

Verv: President i Den Norske Veterinærforening

– NRK melder at bønder tvinges til å bli lovbrytere for å redde sine dyr når veterinærer ikke er tilgjengelig. Over lang tid, og med jevne mellomrom, har vi opplevd at dyr blir syke, og sågar dør, fordi veterinærer er overarbeidet og vaktlister derfor står tomme, skriver Bjørnar Werner Jakobsen, president i Den Norske Veterinærforening i en kronikk i Nationen.

Loven brytes jevnlig i norske kommuner, og det er derfor behov for sterkere medisin, mener Jakobsen.

Vil ha gjennomgang

– Du mener at Landbruksdepartementet må følge opp statsforvalterens bønn om en gjennomgang av veterinærordningen. Hvordan bør dette skje?

– Vi har tatt initiativ overfor LMD til en gjennomgang av veterinærordningen, basert på de tilbakemeldingene om utfordringer vi får fra kommuner og våre medlemmer, og som nå bekreftes av anmodningen fra statsforvalterne. Vi sitter på oppdaterte data fra alle vaktområdene, og er beredt på å delta aktivt i en gjennomgang av ordningen.

Vil ha hjemmel i lovverket

– Det haster det å gjennomføre revidering av Dyrehelsepersonelloven. Loven må også rydde opp i ansvarsforhold som i dag er pulverisert. Hvordan er disse pulverisert, mener du?

– Landbruksdirektoratet benyttet denne formuleringen i sin rapport om kommunale veterinærtjenester fra 2015. Vi mener det snarest må komme en hjemmel i Dyrehelsepersonelloven til å kunne lage en forskrift slik at man får definert ordningen bedre. Det må også på plass en hjemmel til å definere hvem som skal føre tilsyn med at kommunene overholder sine plikter. Landbruksdirektoratets, statsforvalternes, kommunenes og veterinærenes roller, rettigheter, plikter og oppgaver er ikke sammenhengende beskrevet noe sted.

– Statsforvalterne må kunne stille tydeligere krav til kommunene om å overholde sine plikter. Hvordan kan dette gjøres?

– Aller først må statsforvalterne få oppgaven med å kunne stille slike krav som beskrevet over. Deretter må statsforvalterne ha et rammeverk og økonomiske midler til å kunne gjøre jobben sin.

Forutsigbare rammer

– Rekrutteringen av veterinærer til klinisk praksis i hele landet må bedres. Kommunene må ta større ansvar, gjøre seg mer attraktive og samarbeide bedre. Hvordan kan kommunene gjøre dette på en god måte?

– Det finnes mange insentiver som kan bedre kommunenes muligheter til å tiltrekke seg veterinærer. Forutsigbare rammer for eksisterende øremerkede stimuleringstilskudd, fra år til år, er en god begynnelse. I tillegg må kommunene i vaktdistriktene samarbeide om å utnytte veterinærenes helhetlige kompetanse innenfor beredskap og fagfeltet «én helse».

– Regionale tiltak som traineeordning, og vikarordninger må utredes. Hvor mye kan dette bety for rekrutteringen til yrket?

– Problemer med rekruttering til veterinærtjenester i rurale strøk er tiltakende i hele Europa. Her må det gjøres en samlet vurdering og settes inn tiltak i et samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og forvaltningen på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå, for å gjøre det attraktivt for veterinærer å etablere seg i distriktene. Vi vet blant annet at en statlig finansiert regional traineeordning i Frankrike førte til at en stor andel av deltakerne søkte seg til produksjonsdyrpraksis, da de ble ferdige dyrleger. Vissheten om at vikar er tilgjengelig, vil også bidra til å gjøre det lettere å etablere egen virksomhet som dyrlege, sier Bjørnar Werner Jakobsen.