Venstre-politikar vil ha fleire skulehagar

Karl Erik Berge har intervjua Alfred Bjørlo, stortingsrepresentant for Venstre og medlem i Næringskomiteen.

Fleire skulehagar er ein av mange brikker i ei nødvendig omlegging av framtidas matsystem til meir lokal matproduksjon og meir frukt og grønt, meiner Bjørlo.

Venstre-politikaren tok opp temaet i ein interpellasjon i Stortinget sist veke.

– Stigande matvareprisar, global matmangel, omsyn til folkehelsa og til klima og berekraft gjer det nødvendig å auke kunnskapen og interessa for å dyrke sin eigen mat. I mange land er skulehage ein sjølvsagt del av oppveksten til barn og unge. I Noreg er skulehage stort sett eit «Oslo-fenomen», og det finst ingen nasjonal politikk for fleire skulehagar. Det må vi endre på. Skulehage gir på kort sikt meir variasjon, trivsel og praktisk læring i skulekvardagen, og betyr på lang sikt at langt fleire får kunnskap om å dyrke eigen mat. Det vil bli stadig viktigare i framtida, seier Bjørlo.

– Vekke heile landet

– Kva skal til for å få fleire skulehagar?

– Først av alt: Vi må få «vekke heile Noreg», på kor viktig det er at barn og unge lærer om matproduksjon. Skulehagar er eit fantastisk verktøy for å få det til, samtidig som det gir ein meir praktisk retta skulekvardag, som gjer at fleire barn trivst på skulen. Min interpellasjon i Stortinget var eit bidrag til å løfte saka nasjonalt – og er glad for at statsråden tok ballen på ein veldig offensiv måte.

– Så må vi få på plass betre finansieringsordningar, i samarbeid mellom stat, kommunar og private aktørar, og auke kapasiteten på utdanningstilbod og kompetanseheving i det å starte og drive skulehagar. Skulehagar må tydelegare inn i rammeverket/lovverket for grunnskulen.

Bjørlo vil også nytte høvet til å utfordre landbruket og særleg landbruksorganisasjonane.

– Det er i landbruket si interesse at kunnskap om mat og dyrking av mat blir ein viktigare del av skulen – samtidig som det til no, paradoksalt nok, har vore aktørar utanfor det tradisjonelle landbruket som har tatt nasjonalt leiarskap for skulehagar.

– Må løftast politisk

I 1909 gav Oslo kommune løyve til at området Geitmyra kunne nyttast til skulehage for seks skular. Geitmyra har vore i kontinuerleg drift som skulehage heilt sidan då, og fleire skulehagar i Oslo har kome til. Tusenvis av born og unge i hovudstaden har fått med seg kunnskap, opplevingar og matglede som dei har med seg livet ut, meiner Bjørlo.

Eg håpar dette blir løfta politisk i kommunestyre over heile landet Alfred Bjørlo (V)

– Geitmyra skulehage har også fått ei knoppskyting i form av Geitmyra matkultursenter for born, som no har fått avleggarar andre stader i landet.

– Korleis kan kommunane leggje betre til rette for skulehagar?

– Eg håpar dette blir løfta politisk i kommunestyre over heile landet – og at ein lærer og lar seg inspirere av dei kommunane har gått føre, som Oslo, Horten, Kristiansand og andre. Økologisk Norge har eit nettverk for skulehagar, og her er masse inspirasjon å hente.

– Vidare må ein finne gode samarbeidspartnarar lokalt, slik som bondelag, hageforeiningar eller andre, og utfordre private aktørar som til dømes bankstiftingar på medfinansiering, seier Bjørlo.

Betydningen av praktisk læring

– Kva kan dette bety for trivsel i skulen?

– Enormt mykje! Mange barn treng meir «praktisk læring» som alternativ til å sitje på ein pult, og skulehage er ein fantastisk arena for praktisk læring. Det er spesielt flott for integrering av born med annan kulturell og språkleg bakgrunn.

– Kan lærarane nok om hagebruk?

Generelt sett, nei. Å auke kompetansen til lærarane, er heilt avgjerande dersom vi skal få mange fleire skulehagar over heile landet. Det finst eit nasjonalt utdanningstilbod (NMBU i Oslo), men med få plassar og sprengt kapasitet. Å få opp kompetansen og styrke etter- og vidareutdanning i hagebruk og skulehage blant norske lærarar, må vere eit prioritert område framover, seier Alfred Bjørlo.