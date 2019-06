Ut mot anonyme varsler til Mattilsynet

Stian Eide har intervjuet Bent Brustad.

Alle med tilgang til internett og grunnleggende lese- og skriveferdigheter kan sende bekymringsmelding til Mattilsynet. Bent Brustad kombinerer noen titalls sauer med læreryrket, og har selv opplevd besøk fra Mattilsynet etter anonym varsling.

– Det er nesten sovjetiske tilstander. Jeg prøvde å anmelde det til politiet for falsk anmeldelse, men de bare henla det uten å se på det engang. Jeg mener det burde være krav om at folk sto fram. Du kan ikke ha den anonymiteten, den blir misbrukt, sier Brustad.

I arbeidstiden

Han var på jobb da Mattilsynet ringte å fortalte at de sto på tunet. Under inspeksjonen fant de en geit som hang med ørene og to gamle søyer som var tynne.

– Jeg fikk pålegg om å få en veterinær til å se på geita, og sette de to søyene for seg selv for at de skulle få opp vekta. Veterinæren så på geita, men gjorde ingen ting. Den kom i form på egen hånd, sier Brustad.

De to søyene sendte han etter hvert til slakt.

– Dette var gamle søyer som egentlig burde vært sendt til slakt før. Nå er jeg veldig nøye med å se på tenner og jur under høstklippen. Ser ikke det bra ut går det bare nedover, så da sender jeg dem like gjerne til slakt med en gang.

Ikke mot tilsyn

I Dyrevelferdsloven paragraf fem står det:

«Enhver som har grunn til å tro at dyr blir utsatt for mishandling eller alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell, skal snarest mulig varsle Mattilsynet eller politiet.»

Brustad understreker at han er tilhenger av at Mattilsynet griper inn dersom det er nødvendig, men mener at den anonyme varslingen misbrukes.

Politianmeldte

– Jeg gikk til advokat, og anmeldte for falsk anmeldelse. De kikket ikke på det engang, bare henla det. Det burde være et krav om at folk sto fram.

– Folk kan jo være redde for represalier. Tror du det vil komme inn færre reelle bekymringsmeldinger dersom folk ikke kan varsle anonymt?

– Jeg vet ikke, men vi lever i et rettssamfunn. Skal jeg anmelde deg for noe, må jeg kunne stå for det. Det samme gjelder barnevernet. Det er flott at folk bryr seg, men jeg mener det er et demokratisk prinsipp at folk skal stå fram. Du må få vite hvem som anklager deg. Jeg kaller dette nesten sovjetiske tilstander.