– Svinenæringa bør spille på lag med Mattilsynet

Arnt Steffensen mener som mange andre at Brennpunkt-dokumentaren var en rystende opplevelse. For oss som jobber med mat er det en forutsetning at dyra har vært godt behandlet før de ender opp på tallerkenen, forklarer Steffensen.

– Det var en svært vond og ubehagelig dokumentar å se, og jeg måtte lukke øynene flere ganger. Selvsagt vet jeg at livet på en gård ikke er som i en romantisert reklamefilm, men at dyra utsettes for direkte mishandling, var sjokkerende å være vitne til.

Forbundslederen mener landbruket må se på Mattilsynet som en alliert, ikke som den «store stygge ulven».

– Mattilsynet er viktig i arbeidet for å få bedre dyrevelferd. Det er de som kan regelverket. En seriøs bonde skal ikke være redd for at Mattilsynet skal dukke opp, han bør tvert imot invitere dem på besøk.

– Må erkjenne ulovligheter

Kost- og ernæringsforbundet i Delta har cirka 2000 medlemmer, og Delta, som er det største av YS-forbundene, har totalt 82 000 medlemmer.

– Hva bør svinenæringa gjøre nå?

– De bør droppe å vikle seg inn i diskusjoner rundt skjult kamera og slikt. De bør erkjenne at ting ikke er på stell overalt, og samarbeide tett med Mattilsynet for å få ryddet opp. Det positive er jo at næringa selv går så hardt ut og sier at dette er uakseptabelt. Det er for eksempel et godt signal at Nortura politianmelder sin egen leverandør. Annonsene i går oste av brannslokking, men jeg tror de helt oppriktig med opprydding.

– Hva kan Nortura gjøre for å følge opp næringa bedre?

– Nortura må starte med oppfølging. I egen samfunnsrapport står det vakre formuleringer om dyrevelferd og oppfølging av den enkelte bonde. Det harmonerer jo ikke med det vi har vært vitne til. Det hjelper lite å ha retningslinjer og verdier, hvis det bare er fine ord på et papir. Nortura må bli flinkere til å følge opp enkeltleverandører, og hjelpe dem som trenger det til å bli bedre. Slik jeg kjenner Nortura sentralt, er de genuint opptatt av dyrevelferd, så jeg har tro på at de rydder opp i dette, slik at man også blir opptatt av det lokalt.

– Hvordan tror du filmen vil påvirke tilliten til dine medlemmer i Delta?

– Det er vrient å svare på dette nå. En vanlig forbruker har muligheten til å velge bort produkter og produsenter som bryter med ens eget verdisyn. Fra et kjøkkenståsted er det litt mer komplisert, og det er dette som er mitt anliggende. For selv om et sykehjem eller en institusjon nå skulle være i harnisk, kan de ikke bare bestemme seg over natten for å skifte leverandør. Kjøkkenet er bundet opp av rammeavtaler, som gjerne går over to år. Rammeavtalen fremforhandles av innkjøpere i kommunen eller helseforetaket. I teorien skal faktorer som råvare, kvalitet, pris og bærekraft vektes etter en viss fordelingsnøkkel, før man bestemmer seg for hvilken leverandør man skal gå for. I praksis har vi imidlertid inntrykk av at prisen avgjør. Og man kommer seg ikke ut av en rammeavtale uten sverdslag.

– Bør forhøre seg om dyrevelferd

Steffensen oppfordrer kjøkkener og innkjøperne til å ta fram anbudet og rammeavtalen, og se hva som står om bærekraft, miljø og dyrevelferd.

– Dernest oppfordrer jeg dem til å ta kontakt med den kjøttleverandøren de har valgt og forhøre seg om hvordan de arbeider med dyrevelferd i praksis.

– Hvordan tror du filmen vil påvirke etterspørselen etter svinekjøtt i Norge?

– Jeg tror nok næringa kommer til å slite med å gjenvinne tilliten på kort sikt. Det skal nok mer til enn desperate panikkannonser, dagen derpå. På kort sikt kommer nok etterspørselen til å synke, men ikke lenge. Forbrukernes hukommelse er kort, og skandaler blir fort glemt. Når grillsesongen kommer skikkelig i gang, tror jeg nok vi er tilbake til normalen. Så jeg har ingen tro på at dette vil føre til store endringer i forbrukermønsteret. Svinekjøttets rolle i norsk matkultur vil ikke rokkes, til det er den for sterk. Folk kommer fremdeles til å spise pølser på fotballkamp, og spise ribbe på julaften. Men forhåpentligvis blir det økt bevissthet på forholdet mellom pris og kvalitet, sier Arnt Steffensen.