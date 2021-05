– Politikerne viser manglende tillit til traktorsjåfører

Dette er en kommentarartikkel. Den gir uttrykk for skribentens meninger.

Navn: Torleik Svelle

Verv: Leder i Senterungdommen

Et flertall av medlemmene i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget sier nei til forslaget fra Senterpartiet om at traktorførere som tar førerkortet for personbil skal kunne kjøre bil med tung henger. Kun Sp og Frp støttet forslaget.

I innstillingen peker komitémedlemmer fra Arbeiderpartiet, Høyre, Frp, SV og Venstre på at det er store forskjeller i tillatt hastighet for førerkort T og BE, med henholdsvis 40 og 80 kilometer i timen. De viser også til at det vurderes regelendringer for å tillate hastigheter opp til 100 kilometer i timen for førerkort BE.

– Hva mener du om denne innstillingen fra politikerne?

– Det kan helt sikkert være mange gode grunner til å endre hastigheten fra 80 til 100 kilometer i timen for henger, men det går ikke an å gjemme seg bak det, for å slippe å ta stilling til et godt og fornuftig forslag. Når en har førerkort på traktor, har en kompetanse og erfaring med store og tunge tilhengere, og det bør en vise tillit til, ved å overføre regelverk fra traktorhenger til bilhenger, sier Torleik Svelle.

Viser til EØS-avtalen

I tillegg peker medlemmer fra Ap, Høyre, SV og Venstre på at førerkortregelverket bygger på EUs tredje førerkortdirektiv, som Norge gjennom EØS-avtalen er forpliktet til å følge, og at en endring vil kreve en endring i EUs regelverk.

– Hva mener du om dette argumentet?

– Dette er bare tull. Det viser hvor EØS-lojale Ap, Høyre, SV og Venstre er, men også hvor lite vilje det er til å legge praktisk kunnskap foran firkanta skrivebordsteorier. Så kan en jo undre seg …. Tror vi at Frankrike og Tyskland hadde slutta å kjøpe norsk laks og industriprodukter fordi vi verdsetter praktisk kunnskap? Jeg tror ikke det.

Hareide: Hensynet til trafikksikkerheten

«Jeg mener tiltaket ikke bør gjennomføres sett i lys av den foreslåtte endringen og hensynet til trafikksikkerheten. Det er videre svært usikkert om et slikt tiltak vil være forenlig med våre forpliktelser etter EØS-regelverket», skriver samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i sin innstilling.

– Hvordan ser du på trafikksikkerheten, hvis forslaget hadde fått støtte?

– Jeg er sikker på at det hadde gått helt fint. Det er mye kunnskap og strenge krav som settes til alle som tar traktorførerkort. Har en kjørt store og tunge lass på 25 tonn fra en er 16 år gammel, er en mer enn skikka til å kjøre litt større bilhengere når en blir 18. Men dette handler om å vise tillit til folk og belønne dem for den praktiske kunnskapen de har, det vil Senterungdommen og Senterpartiet. Jeg synes det er skuffende at samferdselsministeren ikke vil det, sier lederen i Senterungdommen.