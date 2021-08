Økologisk Norge vil ha økt støtte til økoprodusenter

Dette er en kommentarartikkel. Den gir uttrykk for skribentens meninger.

Navn: Markus Hustad

Yrke: Konstituert daglig leder i Økologisk Norge

I koronaåret 2020 har etterspørselen etter økologiske varer skutt i været. Tiden vil vise om det er en varig endring, men faktum er at produksjonen i Norge ikke holder tritt med etterspørselen.

Det er et paradoks at Norge ikke klarer å levere egenproduserte økovarer når forbrukeren ønsker det, skriver Økologisk Norge.

Mener økologisk er en spydspiss

Landbruksorganisasjonene er tydelige på at det er behov for en forsterking og videreutvikling av norsk økologisk landbruk. Vi er enige om at økologisk landbruk er en spydspiss for et mer miljøvennlig og bærekraftig landbruk, forklarer Hustad.

– Mange av tiltakene i landbrukets krav i vår ville bidratt positivt. Særlig ved at økobønder også drar nytte av en generell inntektsøkning og tiltak som å øke beitebruk, tiltak for jordhelse og investeringsstøtte for å innfri løsdriftskrav. Flere foreslåtte tiltak er også direkte knyttet til økoproduksjon og verdikjeder for korn og melk.

Offentlige innkjøp

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad ønsker at økologisk produksjon her i landet skal følge markedet. Målsettinger for offentlig innkjøp vil bidra til stabile markeder og bidra til å løse flaskehalser i produksjonen, mener Hustad.

Landbruket har ønsket seg konkrete mål, en økning på 25 prosent over fem år. Dette leder til et totalt økoareal på under 7 prosent i 2026, fra dagens 4,6 prosent, ifølge Debio.

– Hvordan bør Norge øke sine ambisjoner for økologisk produksjon?

– Økologisk Norge mener vi trenger tydelige og ambisiøse mål for økologisk produksjon og offentlig innkjøp av norsk økologisk mat. Vi har tidligere forsøkt med et økomål, men det kom uten tiltak som bidro til å nå målene. Nå har vi flere naboland, samt EU, som vi kan se til for å utforme tiltak som bidrar til mer økologisk landbruk i Norge.

– Vi importerer mer og mer økomat. Er dette god miljøpolitikk?

– Nei. Norsk landbruk har mulighet til å produsere mer av den økologiske maten som etterspørres i markedet. Det vil være bra for norsk landbruk og miljøet om vi bidrar til at spydspissen i landbruket, med hensyn til å bruke mindre sprøytemidler og ha mer dyrevelferd, styrkes.

EU med ambisiøst mål

– EU har lansert mål om at minst 25 prosent av jordbruksarealet drives økologisk innen 2030. Er dette realistisk?

– Det håper jeg, og EU har satt seg et ambisiøst mål. Noen av EU-landene ligger nært opp mot målet, mens andre er langt unna. Om de når målet gjenstår å se, men jeg ser med glede at tiltakene er mange for å oppnå målet. EU beveger seg rundt tre akser, å øke forbruket, øke produksjonen, og fortsatt forbedre økologisk landbruk sin bærekraft.

– Det kan gå mot tilleggsforhandlinger i årets jordbruksoppgjør. Bør støtte til økologisk produksjon være et tema her?

– Absolutt. Ved skifte av regjering, burde nye målsettinger for økologisk landbruk komme, og ønsker om mål og støtte til økoproduksjonen, som landbruket selv har løftet, burde bli tatt på alvor av Stortinget. Veksten i økomarkedet, og økende fokus på klima og miljø i landbruket, burde lede til et taktskifte i støtten og i uttalte mål for økologisk landbruk, sier Markus Hustad.