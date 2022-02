Mjølkebonde: – Feil å bruke pengar frå etterbetalingsfondet

Bjørnes Frønes er intervjua av Karl Erik Berge.

Tine fekk eit driftsresultat på 1725 millionar kroner i 2021. Det var ned 50 millionar kroner frå året før. Resultatet for 2020 er korrigert for salet av meieriet i Bergen.

Vel 1,4 milliardar kroner skal gå tilbake til bøndene, i etterbetaling.

Konsernstyret tar også ut 283 millionar kroner frå etterbetalingsfondet, og det gir til saman 98 øre per liter mjølk i etterbetaling til bonden. Det blir i overkant av 200 000 kroner per mjølkebonde i snitt. Til samanlikning blei det utbetalt 147 000 kroner i snitt i 2020.

I år har Tine for fyrste gang bestemt seg for å utnytte det nye handlingsrommet fullt ut, og bruke 75 prosent av resultatet på etterbetaling.

Skryt til Tine

Bjørnar Frønes er mjølkebonde i Åfjord kommune. Han er glad for god etterbetaling, men synest det er feil av Tine å bruke pengar frå etterbetalingsfondet.

– Tine fortener stor honnør for godt arbeid og resultat i året som har gått. Eg er sjølvsagt godt nøgd med stor etterbetaling til alle mjølkebønder, men eg reagerer på at ein skal ta ut midlar frå etterbetalingsfondet, når etterbetalinga likevel blir så høg. Hensikta med fondet er jo primært å jamne ut etterbetalinga, og så seint som i fjor vart det overført pengar til fondet, seier Frønes, og poengterer at Tine allereie no har varsla at 2022 blir eit dårlegare år for selskapet.

Gjødselutgifter må gå til oppgjeret

Mjølkebonden forstår godt at mange bønder slit med auka kostnader, særleg gjeld det gjødsel, etter at kompensasjon for høge straumutgifter kom på plass i februar.

– Eg har nyleg betalt for kunstgjødsla. Den kosta over 70 000 kroner meir enn året før, men så kom det ca 30 000 kroner frå tilleggsforhandlingane i haust. Med 40 000 kroner frå etterbetalingsfondet er gjødsla no betalt, seier mjøkebonden.

– Men eg meiner det blir feil å bruke pengar frå etterbetalingsfondet til å dekke dei høge utgiftene til bonden. Dette må organisasjonane ta med seg vidare til vårens jordbruksoppgjer. Slik som Tine har gjort det no, reduserer ein trykket inn mot forhandlingane og oppgjeret, legg han til.

Frønes ville heller hatt ei etterbetaling på rundt same nivå som i 2021, for å spare pengar frå fondet til seinare år. Til saman går det ut 283 millionar kroner frå fondet. Etter uttaket vil det stå att 177 millionar i fondet. 90 av desse er bunde til utbetaling i 2022–2024.

– Vi tar ut veldig mykje av etterbetalingsfondet no, og dermed brukar vi av verktøykassen vår.

2022 er ein ting, men det kan komme fleire dårlege år framover Bjørnar Frønes

– Kva med dei bøndene som ikkje klarer den store prisauken og treng pengane no?

– Eg tenker at den kortsiktige likviditetskrisa no er løyst, gjennom utbetaling av tilskotet og at statsråden har signalisert tilleggsutbetaling allereie til sommaren. Eg trur dessverre ikkje at situasjonen blir mindre krevjande om eitt år.

Fall i driftsresultatet

Tertialrapporten til Tine viser eit stort fall i driftsresultatet samanlikna med 3. tertial i 2020, 197 millionar kroner svakare. Det gjer at selskapet ender på 309 millionar kroner totalt.

I rapporten skriv Tine at det er «drevet av lavere salsinntekter, høyere kostnader drevet av pris samt oppstartskostnader i Irland».

– 2022 er ein ting, men det kan komme fleire dårlege år framover. Eg trur heller ikkje at kostnadsveksten er førebels. For eksempel har Norges Bank varsla fire rentehevingar berre i år, seier Bjørnar Frønes.

Tine svarer

Styreleiar i Tine, Marit Haugen, skriv dette i svar til Bjørnar Frønes:

«Vurderingene har vært mange. Skal vi spare fondet til mer normale situasjoner enn vi har hatt under pandemien, eller er nå det riktige tidspunktet for å benytte seg av dette engangsgrepet, vel vitende om at vi ikke kan gjøre det samme en gang til. Vi har hatt god dialog med produsentlagslederne og rådet vårt. Signalene har vært tydelig: I en ekstraordinær situasjon kreves ekstraordinære løsninger. Så skal det sies at det er strekk i lagene. Flere tjener penger og klarer seg godt, mens andre sliter. Selv om ikke alle kjenner presset på samme måte, er det viktig at vi har med oss så mange som mulig videre. Det veier tungt.»

Derfor konkluderte styret med at dette er rett tid og sårt tiltrengt for mange, skriver Haugen.

«Det gjør at man kan møte bondens spesielt vanskelige situasjon akkurat nå, med økte kostnader til drivstoff, kraftfôr, gjødsel, strøm og andre innsatsfaktorer, med en ekstraordinær høy etterbetaling for 2021. Så er det selvfølgelig opp til den enkelte eier å forvalte etterbetalingen på best mulig måte for sin drift, om det er å komme à jour med ubetalte regninger eller sette det på bufferkontoen til en senere anledning.»