– Merkelig at norske soldater ikke får norske grønnsaker

Stian Eide har intervjua Nils Olve Gillund.

Nils Olve Gillund er løk- og blomkålprodusent i Stange, og styreleder i Gartnerhallen. Han mener det er på høy tid at det offentlige sørger for å servere norske grønnsaker.

– Det er litt merkelig at norske soldater ikke spiser norske grønnsaker i kantina. Det får heller ikke de eldre på gamlehjem. De importerte grønnsakene kan jo være OK, men de er ikke like bra. Det er altfor lite norsk grønt i offentlige kantiner, sier Nils Olve Gillund.

Billigere med import

Når storkjøkken handler inn, blir det mange kilo. Forskjellen i pris blir dermed mer merkbar.

– Forbrukere i butikken kjøper ofte strømpeløk til åtte kroner, men storkjøkken handler inn billigere. Der får vi cirka fem kroner kiloen for løk, mens importprisen er to kroner. I tillegg kommer det en krone i toll, så forskjellen er omtrent to kroner kiloen, sier Gillund.

Ifølge styrelederen gjelder dette grønnsaker generelt, ikke løk spesielt.

– De lager jo innkjøpsavtaler og vil gjerne ha en leverandør som leverer alt, sier han.

Offentlig sektor er nok verstingen Nils Ove Gillund

Private storkjøkken bedre

– Kjøper private storkjøkken som hoteller mer norsk enn det offentlig?

– Ja, egentlig er de heller verre. Offentlig sektor er nok verstingen. Det er en del hoteller som sørger for å servere norsk mat.

Takknemlig for strømstøtte

Styrelederen i Gartnerhallen er svært fornøyd med endringene som nylig ble gjort i strømstøtten.

– Det har blitt gode avlinger på potet og forskjellige lagringsgrønnsaker. Jeg må bare takke regjeringa, politikk fungerer. Det var omtrent sånn at høstingsmaskinene på gulrot startet den dagen de fikk strømstøtte til lager. Det var ikke økonomisk fornuftig uten. Takk til Bondelaget, og takk til regjeringa for dette, sier Gillund.

Ved at staten tar en stor del av lagringsutgiftene, bidrar de også til å dempe presset i økonomien.

– Her verner vi produsent, men også forbruker. Alt av kostnader øker, og her er vi med på å holde kostnadene på mat nede. Det har en direkte effekt på inflasjon og rente, og er god sosialdemokratisk politikk. Jeg forventer at den videreføres, og at det kommer i statsbudsjettet, sier Nils Ove Gillund.