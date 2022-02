Dette er en kommentarartikkel. Den gir uttrykk for skribentens meninger.

Nils T. Bjørke (Sp) er intervjua av Karl Erik Berge.

Norsk landbruk står i ein krevjande situasjon etter kraftig auke i prisane, særleg har prisane på gjødsel, kraftfôr, straum og drivstoff auka.

Regjeringa har fått på plass ei tilleggspakke på 754 millionar kroner, investeringsmidlar på 200 millionar kroner og straumstønad. Likevel er situasjonen kritisk, meiner Nils T. Bjørke.

– Me er nøydde til å gjera meir, det er verkeleg kritisk for mange bønder. Næringa treng klare signal for framtida, og ein må styrkja norsk matproduksjon og ta vare på arealbruken. Då må ein få på plass verkemiddel som gjer dette mogleg, seier Sp-politikaren.

– Må snu utviklinga

Ved utbrotet av koronapandemien i 2020 vart det ikkje gjennomført ordinære jordbruksforhandlingar. I 2021 var Solberg-regjeringa sitt tilbod til jordbruket så dårleg at det vart brot i forhandlingane. No treng landet eit heilskapleg jordbruksoppgjer i 2022, meiner den tidlegare bondelagsleiaren.

– Me må få eit oppgjer som snur utviklinga frå retninga mot færre og større bruk til ei utvikling der ein utnyttar areala i heile landet, på ein berekraftig måte. Næringa treng tida fram til forhandlingane for å koma med framlegg til gode løysingar. Dette arbeidet må ein gjere i lag med organisasjonane. Det er heilt avgjerande at dei blir med på dette, seier Bjørke.

I februar kjem utbetalingane til bøndene og for tilleggsoppgjeret. Eit tilleggsoppgjer som landbruksminister Sandra Borch (Sp) fekk på plass med full utteljing for bøndene sitt krav.

I tillegg har landbruksministeren vore tydeleg på at regjeringa kjem med ei ekstra utbetaling i 2022. Det skal og kome ein opptrappingsplan slik Stortinget har vedteke og Sp har lova.

– Prisane må auklast monaleg

Men mange bønder ynskjer nye tilleggsforhandlingar.

– Eg meiner me treng å sjå samla på utfordringane for landbruket i jordbruksforhandlingane til våren. Der må ein både ta tak i kostnadsveksten og få ein ny retning for norsk matproduksjon, som gjer landbruket i stand til å løysa samfunnsoppdraget. Det er å produsera mat på norske ressursar. Det kostar å produsera kvalitetsmat, og med dagens kostnadsvekst må prisane til bonden aukast monaleg, seier Sp-politikaren.

Bjørke har tru på at regjeringa vil styrke norsk matproduksjon og gi bøndene tru på framtida.

– Det er heilt klart ei stor oppslutning om landbruket i Stortinget, og regjeringa vil gjere meir for næringa. Det hastar for bonden, og det haster med ordningar som stimulerer meir til drift tilpassa det einskilde bruket. Dette skal me få til, seier den tidlegare bondelagsleiaren.