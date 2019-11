– Kjøp Gilde og støtt lokalsamfunnet

Karl Erik Berge intervjuer Bjørnhild Vigerust, bonde på Dovre.

På Otta har de uttrykket «Stuttreist handel» – en dugnad for å få flere til å velge butikker og tjenester i sitt eget lokalmiljø, og på den måten støtte opp om lokale arbeidsplasser. I Vågå, Lom og Skjåk har de tilsvarende dugnad som kalles «E handla lokalt». Jeg liker konseptene, og merker selv at de bidrar til å gjøre meg mer bevisst på å støtte opp om lokalsamfunnet, sier Bjørnhild Vigerust.

Nortura er også en del av lokalsamfunnet – på mange måter, mener hun.

– Nortura Otta er en betydelig arbeidsplass i kommunen og regionen. Bedriften har ord på seg for å være stabil, inkluderende og ikke minst å levere svært gode resultater. Kjører du gjennom Sel, Gudbrandsdalen, Oppland, og Norge, vil du se Nortura rundt deg på alle kanter. For vi som leverer slakt til Nortura, er eiere av samvirkebedriften. Nortura er oppbygd slik at det er like vilkår for oss uansett om vi bor på Dovre, i Malvik eller i Kautokeino. Vi eier, vi deler og vi finnes over alt i hele landet.

Gilde = lokale arbeidsplasser

– Når du besøker din lokale butikk, ditt serverings- eller overnattingssted, støtter du da lokale arbeidsplasser, spør lederen i Dovre Bondelag.

– Ved å velge produkter med Gilde- og Prior-logoen på, så støtter du faktisk din lokale bonde. Og støtter du din lokale bonde, som er eier av Nortura, så støtter du også Nortura Otta – din lokale arbeidsplass. For slik er samvirket vårt helt unikt. Vi er mange, vi er lokale og vi leverer kvalitet i verdensklasse – det kan ingen ta fra oss.

– Hva kan bøndene gjøre selv?

– Kan vi bønder, med hånden på hjertet si at vi velger norsk, at vi velger våre egne samvirkevarer i butikken når vi handler? Sprer vi det glade budskap om norsk matproduksjon, om hvor «jælma» gode vi er til å produsere ren og trygg mat, forvalte naturressursene rundt oss, og til å utvikle oss og møte framtidens ønsker og krav? Gjør du ikke det? Hvordan kan du da forvente at andre skal kjøpe maten du produserer?

Dovre-bonden mener forbrukerne har makt, og at denne må brukes.

– Finner du ikke det du ønsker i butikken, så si fra! Forlang at din matbutikk, din kafé og ditt hotell også skal handle lokalt, for de er selv avhengige av lokalsamfunnet for å eksistere.

Nortura Otta må bestå

– Nortura har presset økonomi. Hva mener du Nortura bør gjøre, for eksempel når det gjelder anlegget på Otta?

– Jeg har forståelse for at Nortura er i en presset situasjon, og at noe må gjøres for å løse utfordringene selskapet står overfor. Men å gå så drastisk til verks som å legge ned et anlegg som leverer kvalitet, fleksibilitet, lojalitet og penger i kassa år etter år, det vil skape enorme ringvirkninger i eier- og forbrukermassen. Det kan i neste omgang påvirke Norturas resultat i negativ retning. Jeg er stygt redd at disse konsekvensene ikke blir tatt på alvor når Otta-anlegget skal vurderes. Nortura må være klar over at det å flytte en produksjon ikke er det samme som å flytte resultater, effektivitet, arbeidsglede og lojalitet. I dette tilfellet vil alt heller bli svekket, mener jeg. Endringer bør skje i de deler av selskapet som ikke fungerer.

– Hva kan lokalpolitikerne gjøre?

– De kan slå et slag for at kommunale skoler, institusjoner og etater etterspør og bruker Gilde og Prior i sine kantiner. Vær med og støtt lokal verdiskapning. Maten er det aller viktigste, også for politikere, og de bør velge det aller beste for sine innbyggere, sier Bjørnhild Vigerust.