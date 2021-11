– Jeg er ikke begeistra for hvordan det lekes med liv

Dette er en kommentarartikkel. Den gir uttrykk for skribentens meninger.

Navn: Heidi Haraldsdatter Slåttvik

Hobby: Høner

I slutten av oktober publiserte NRK en artikkel om en familie som trengte nye høner i hagen. Løsningen deres var å kjøpe en tipakning med egg fra frittgående høns i butikken og legge dem i en hjemmelaget rugekasse. Etter tre uker klekket fem av eggene.

– Denne familien hadde heldigvis høner fra før, og visste hvordan de skulle ta seg av kyllingene. Likevel er det mange etiske aspekter rundt handlingen som tilsier at dette er noe folk ikke bør gjøre, sier Slåttvik.

Hun har rundt 30 høner på hobbybasis, og har stor interesse for de eggleggende dyrene.

– Jeg er ingen ekspert, men jeg har helt grei peiling på høns. Jeg samarbeider en del med et par fagsterke produsenter som driver stort, og har lært mye av dem.

Les også: Økning av fugleinfluensa hos fjørfe og villfugl i Europa

Bør holde seg til rugeegg

Slåttvik har fulgt flere hønegrupper på Facebook i mange år, og er selv moderator på et par av dem.

– Dette med å klekke butikkegg er noe jeg har sett mye av de siste tre-fire årene, etter at folk oppdaget at en del av de økologiske eggene er befruktet. Folk eksperimenterer med liv. Det blir sånn – oi, det var en kylling i egget. Jeg synes det er idioti. Skal man ruge frem egg, bør man kjøpe rugeegg.

Det er flere grunner til det.

– Industrihøner begynner å legge egg nokså tidlig, i starten har ikke eggene optimal rugevekt. Om eggene ikke er store nok eller innafor på vekt, kan man få svake kyllinger eller kyllinger med misdannelser. Videre skal eggene håndteres på en viss måte og ruges frem innen en viss tid. Om man ruger frem flere uker gamle egg er hinna i egget tørrere. Det gir kvelningsfare for ethvert kyllingfoster. Butikkegg er mategg, sier Slåttvik.

Annonse

Les også: Rekordoppslutning på nordisk fjørfekonferanse

Avl og sykdommer

Dyrehelse er også et viktig moment.

– Man vet ingenting om hvilke gener man avler på. De som driver seriøst med rugeegg er opptatt av genetikk, og legger ned en stor jobb i å rydde ut svakheter og sykdommer. Videre er industrihønene vaksinert, men det vil jo ikke si at neste generasjon får med seg den beskyttelsen.

Man vil også få et problem med å oppfylle plikten om journalføring for høns.

– Alt man tar inn, selger eller gir bort av livdyr og rugeegg skal journalføres med dato og kontaktopplysninger og oppbevares i to år. Det kravet er ikke mulig å oppfylle dersom man ruger butikkegg, da vet man jo ikke hvilken produsent eggene kommer fra, sier Slåttvik.

Les også: Fakta om utbrudd av fugleinfluensa

– En lek med liv

En annen trend Slåttvik ser blant mange av dem som ruger frem butikkegg, er at de verken har utstyr eller kunnskap om det de holder på med.

– Folk klekker egg i pappesker på badet der eggene ligger rullet inn i dopapir. Så får de en kylling, har ingen andre høner og har ikke tenkt over at kyllingen skal ha mat og en plass å bo. Det er dyra det går utover.

At NRK legger ut en sak om klekking av butikkegg, liker Slåttvik dårlig.

– Jeg er skuffet over at NRK har hevet seg på trenden rundt clickbait. Mange leser kun overskriften, og blir inspirert til å prøve selv. Dette kommer tydelig frem i kommentarfeltet på Facebook til denne saken. Slik NRK legger det frem, får de det til å fremstå som en lek. En lek med dyr, en lek med liv. Og det er ikke all right, sier Heidi Haraldsdatter Slåttvik.

Les også: Undersøkelser bekrefter god effekt av tiltak i fjørfenæringa