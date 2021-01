– Hode under armen-løsning

Bondelaget er så opptatt av å ta de bøndene som av en eller annen grunn ser seg nødt til å redusere driften i en lengre periode, at de ikke tenker klart, mener Betuel Frøyland, tidligere melkebonde i Time kommune.

– Bondelaget vil at kvoter maksimalt skal kunne leies ut i 10 år og at fremleie skal forbys. Det eneste Bondelaget oppnår med en slik løsning er at det blir mindre utleiekvote tilgjengelig, mindre fleksibilitet og at den reduserte kvoten som da kan leies ut stiger i pris, sier Frøyland.

– I tillegg vil det å fjerne muligheten for fremleie ytterligere redusere fleksibiliteten for melkeprodusentene. Fremleie er i dag en ventil for produsenter som på kort sikt ser at de enten har for mye eller for lite kvote, typisk i overgangen mellom to leieforhold, generasjonsskifte, sykdom eller ved nyinvesteringer.

Som Jordlova

Samme tankegang lå nok også bak Jordlovas reguleringer i sin tid, mener Frøyland.

– Selv om en grunneier leier ut jorda bryr fortsatt grunneier seg om at jorda blir drevet på en god langsiktig måte. Med korte avtaler, eller lengre avtaler med gjensidige oppsigelsesmuligheter, vil grunneier ha muligheten til å påvirke måten jorda drives på i en positiv retning. Slik det er i dag vil mange leietakere som er i slutten av en 10-årige avtale ikke bry seg med fornyelse og ugressbekjempelse. Lange leieavtaler reduserer også fleksibiliteten for både utleier og leietaker.

Prisen er for høy

– Når det gjelder melkekvoter er jeg fullstendig enig i at prisen er altfor høy, spesielt i mitt område på Jæren. Grunnen til at leieprisene på kvote har blitt så høye er jo krav fra Innovasjon Norge om volumøkning i forbindelse med nybygg for å få investeringsstøtte. Hadde Innovasjon Norge gitt investeringsstøtte uavhengig av volum og volumøkning, bare basert på investeringskost, ville prisene vært på et mye mer fornuftig nivå. I sin kamp mot høye priser på kvoteleie ville Bondelaget vært mye mer tjent med at Innovasjon Norge fjerner sine krav om volumøkning.

– Hva mener du Bondelaget bør gjøre?

– Den store utfordringen ved dyrehold er fleksibilitet ved sykdom, andre helseutfordringer, generasjonsskifte, ombygging/nybygg og myndighetskrav. Endringsforslagene fra Bondelaget ignorerer fullstendig disse utfordringene, ved å fjerne fleksibiliteten i kvoteordningen. Fleksibiliteten i kvoteordningen er viktig for å ivareta utfordringene med naturlig liten fleksibilitet når du først har dyr. Endringsforslagene fra Bondelaget forutsetter at alle alltid er friske og raske og ting alltid går som planlagt – dette er naivt. Bondelaget bør jobbe for mer fleksibilitet og mer transparens i kvoteleiemarkedet.

– Hva med myndighetene. Hva kan de gjøre for å få leieprisene redusert?

– Myndighetene bør ikke redusere fleksibiliteten for å få ned leieprisene, men heller hjelpe med å få økt transparens i priser og leieavtaler. Jeg ser ingen problemer med at leieavtaler offentliggjøres, det vil virke prisdempende. For å unngå ytterligere prispress på kvoteleie, hjelper det ikke å fjerne leiemarkedet. Da forsvinner jo prispresset, men muligheten for å leie er også borte.

– Bør det komme endringer i støtteordningene fra Innovasjon Norge?

– Det er støtteordningene fra Innovasjon Norge, med krav til produksjonsøkning, i kombinasjon med ideen om at det å øke volumet ved nybygg oppfattes (riktignok feilaktig) som lønnsomt, som gir prispress på kvoter. Innovasjon Norge bør gi støtte utelukkende basert på investeringskost, ikke volum.

– Et annet påfallende forhold er at det ikke finnes standardiserte lønnsomhetsmodeller/nåverdimodeller hos Bondelaget som faktisk viser hvor ulønnsomt det er å leie kvote til over 1,50 kroner per liter. Det er ganske enkelt å lage standardiserte modeller siden forutsetningene for beregningene er ganske like for alle gårdsbruk. Å forstå mangelen på lønnsomhet, ville fått mange potensielle leietakere bort fra tanken om å øke volumet i produksjonen, det ville også virket prisdempende, sier Betuel Frøyland.