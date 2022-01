– Har trua på regjeringa

Dette er en kommentarartikkel. Den gir uttrykk for skribentens meninger.

Navn: Erik Aaen

Yrke: Kjøttfebonde og salgskonsulent i FK

Yrke: «Norges Bondelag jobber knallhardt for å få på plass noe som monner, både på kort og lang sikt. Det som ikke er bra, er hva saken har blitt, en heksejakt og en enorm lynsjestemning. Flere har blitt nettroll, som ikke gjør annet enn å skade saken og næringa», skrev Erik Aaen i Tynset på Facebook.

– Har du fått mange reaksjoner på innlegget ditt?

– Ja, etter at jeg dristet meg til å ytre min mening, har jeg fått flere henvendelser fra folk som takker for at noen tør å skrive at det faktisk blir gjort noe.

«For oss som jobber døgnet rundt med å finne løsninger for den ekstremt vanskelige situasjonen vi som bønder står i om dagen, så er det utrolig oppløftende at noen ser og tør å skrive at det faktisk blir gjort noe», var en kommentar.

– Innlegget har vel passert 730 likes nå, tror jeg, og det sier vel at hovedtyngden av bønder har tillit til, og setter pris på, jobben som gjøres. Samtidig har jeg forståelse for frustrasjonen og at mange er utålmodige, sier Aaen.

– Klart bonden er frustrert

– Økte kostnader står i kø for bonden og mange er oppgitte og frustrerte. Hvordan vurderer du situasjonen?

– I tillegg til å være bonde jobber jeg i en samvirkebedrift, og snakker daglig med bønder i hele fjellregionen. Klart bonden er frustrert. Det ville vært unaturlig å ikke være det, med den enorme kostnadsøkningen vi har hatt og som ser ut til å fortsette en stund til. Men samtidig har jeg inntrykk av at de fleste ser lys i tunnelen og har framtidstrua. Muligheten for å øke lønnsomheten har vel aldri vært så stor som nå. Med en regjering som har gjort et vedtak på å tette det økonomiske gapet opp til sammenlignbare næringer på fire år, så mener jeg vi har all grunn til å være optimister, ikke minst med tanke på at det nå blir brukt riktig tallgrunnlag i forhandlingene.

Annonse

– Det kom nylig en strømpakke med kompensasjon på plass for bøndene. Hvordan mener du regjeringa har møtt landbruksnæringa så langt?

– Kjempebra at strømpakkene kom på plass, det avhjelper bra, selv om det er langt igjen. Det kan nok virke som at dette ikke gikk fort nok, og for mange ble det en likviditetskrise. Det er selvfølgelig ønskelig å ha et system som ga oss kompensasjonen mye raskere. Dette må vi jobbe med å få på plass. Jeg mener vi har en regjering, med en landbruksminister i spissen, som skjønner hvilke utfordringer næringa har. Hva som skal til for å sikre norsk matproduksjon og selvforsyning, og hvor viktig den norske bonden er som verdiskaper. Hvor mange utenfor næringa er egentlig klar over hvor mange offentlige arbeidsplasser landbruket genererer, både direkte og indirekte? Jeg mener vi må bli flinkere til å drive med folkeopplysning, og det bør også komme fra regjeringa ut til storsamfunnet også.

Fornøyd med Bondelaget

– Bondelaget får mye kjeft i sosiale medier. Hva synes du om jobben Bondelaget gjør?

– De gjør en kjempejobb. De står på døgnet rundt for å finne løsninger for den ekstremt vanskelige situasjonen vi står i. Styret er valgt av oss, og da mener jeg vi må gi dem tillit og støtte til å gjøre jobben. En tilbakemelding jeg fikk er at det tærer på både psyken og motivasjonen til de tillitsvalgte og ansatte i Bondelaget å stadig måtte håndtere hets og kritikk både fra egne, men også fra NBS sine medlemmer. Selvsagt skal det tåles kritikk og alle stemmer skal bli hørt, men konstant kritikk blir veldig slitsomt.

Konstant kritikk blir veldig slitsomt. Erik Aaen

– Debatten er krass og ofte lite konstruktiv. Kan den skade rekrutteringa til landbruket?

– Definitivt. Hvem gidder å ta tillitsverv når det er store sjanser for å bli uthengt som udugelig og ubrukelig, som flere har blitt utsatt for siste tiden? Hvem gidder å satse i ei næring vi selv ikke har trua på? Så la oss fortsette å videreutvikle landbruket i riktig retning. Muligheten til det har vel aldri vært større enn nå, de gjør ikke jobben for oss, det er opp til oss å få det til. Da må det jobbes knallhardt både lokalt og nasjonalt.

Mindre capslock og utropstegn

– Hvordan kan debatten få en mer saklig tone, som inviterer mer til debatt?

– Jeg skal ikke være noen moralsk vokter, men noen tanker rundt dette har jeg. Vi må bli flinkere til å tenke oss om før vi sender våre ytringer ut på nettet. Hadde jeg turt å snakke slik, hvis jeg hadde vedkommende i samme rom? Tenke over om jeg hadde syntes det var greit om andre skrev nettopp det om meg? Mange har lyst til å debattere, men blir skremt bort av dem som bruker capslock og utropstegn litt vel mye. 730 likes bevitner det, sier Erik Aaen.