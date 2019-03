– Grensehandelen må løftes som en sentral sak

Bondebladets journalist Lars Olav Haug intervjuer Kai Helge Eid Fjuk.

Kai Helge Eid Fjuk mener at alle som bor langs grensa ser konturene av det som bygger seg opp.

– Handel er utgangspunktet, men framover vil sentrene bygge opp tilbud som for eks. tannlege, bilverksted og ren underholdning. Det legges opp dagsprogram, arrangeres bussturer, og planlegges handletog fra Oslo til Charlottenberg. I sum får dette store konsekvenser for landbruk, næringsmiddelindustri, handel og annet næringsliv på norsk side, sier han.

Verdien øker

I 2018 beløp grensehandelen seg til 15,7 milliarder kroner, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det var en økning på 4,1 prosent fra året før.

– Vi leser at grensehandelen øker, men det er få som ytrer seg om at dette er et problem. Vi vet at mat er hovedårsaken til at folk harryhandler, sammen med tobakk, snus, brus og alkohol. Samtidig har vi en situasjon med overproduksjon, så desto viktigere er det å ta handelen tilbake, sier Kai Helge Eid Fjuk, som produserer melk, kjøtt og korn på gården i Blaker.

Eid Fjuk frykter at det er mange med tilknytning til landbruket som handler i Sverige, og at det er årsaken til at det er så få som angriper grensehandelen.

– Folk må gå i seg selv og tenke over hva de handler. De må unngå interessekonflikt, det er å bygge ned seg selv. Landbrukets folk må tenke seg om.

Vil sette opp plakater

– Hva kan landbruket gjøre?

– Gå i dialog med næringsmiddelindustrien og handelsnæringa, som sier at de møter økt konkurranse i grenseområdene. Folk bidrar til å bygge ned sitt eget velferdstilbud, selv om det er netthandelen som forårsaker flest butikkonkurser akkurat nå, sier Eid Fjuk, og legger til at det er mange bønder som er bekymret over svenskehandelen også i grensetraktene lenger nord.

– I Blaker Bondelag har vi drøftet lokale holdningskampanjer mot svenskehandelen. Vi har mange grunneiere med både jorder og låvevegger langs veiene mot Sverige. Her ønsker vi å sette opp reklameplakater som får folk til å tenke seg om, gjerne i samarbeid med næringsmiddelindustrien. Målet er å påvirke i kjøpsøyeblikket, og budskapet må være fakta og gode argumenter for å velge norsk. Vi produserer jo noe av verdens reineste og mest miljøvennlige mat. De som kjøper konkurrerende produkter i Sverige må få så dårlig samvittighet at de ikke velger disse produktene når de står i butikken, sier Eid Fjuk.

Blaker-bonden legger til at ingenting med grensehandelen er miljøvennlig.

– Maten er ikke kortreist, og i tillegg kommer kjøreturen. Harryhandel og flyreiser er noe den enkelte lett kan gjøre noe med, men folk vil ikke ha fokus på det. Men det er her folk må begynne hvis de tar klima og miljø på alvor.

Mister volum

– Hvilke følger har grensehandelen for landbruks­industrien?

– Det går direkte på avsetningen, og grensehandelen skaper prispress. Nortura og andre leverandører presses til å selge enkelte varer billigere enn de bør. Verdien av grensehandelen er over 15 milliarder kroner i året, og denne summen omfatter store kvanta kjøtt og ost. For norske bønder er det avgjørende å opprettholde volumet. Vi bønder er oppfordret til å bygge nye fjøs spesielt for å produsere mer rødt kjøtt. Nå er vi i ferd med å nå markedsbalanse, og da hadde det gjort mye om forbrukerne ikke handler kjøttet i Sverige.

Norske handelsmenn

– Norske interesser som Coop, Rema og Olav Thon står bak mye av grensehandelen?

Ja, og det er et stort problem fordi de sitter på begge sider av bordet. Vi som bor i Norge må uansett tenke på hvordan vi vil ha det framover. Vi må verne om norske interesser og bruke pengene i Norge for å ta vare på velferdssamfunnet, spesielt nå når vi nærmer oss en grensen for olja, sier Kai Helge Eid Fjuk.

Blaker-bonden legger til at grensehandelen opptar bøndene, og det er stadig samtaleemne lokalt.

Diskusjoner på Facebook viser også at det er et ønske om å ta ordentlig tak i det. Den ballen mener han Norges Bondelag må ta, og løfte grensehandelen til en stor sentral sak.