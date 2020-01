Forbanna over dyr ferge

Stian Eide har intervjuet John-Erik Johansen.

Billettprisene for folk som vil ha bil, traktor og kanskje en henger med på ferge har steget mange steder langs kysten. John-Erik Johansen er melkebonde på Løkta, ei øy i Dønna kommune, og dønn avhengig av ferga. Før nyttår hadde prisen økt kraftig, og med den siste prisøkningen var det totalt 92 prosent dyrere i 2020 enn i 2015.

– Det jeg synes om dette, kan du ikke sette på trykk. Jeg blir så forbanna at jeg holder på å kveles. Jeg føler det er urettferdig. Det er min fylkesvei, og bortsett fra egen båt er dette eneste kommunikasjon med omverdenen, sier Johansen.

Melkebonden var ordfører i kommunen fram til valget i fjor, og representerer Arbeiderpartiet. Han er også styremedlem i Norges Bondelag.

Lite forutsigbart

Etter kraftige reaksjoner i forrige uke, lovet fylkespolitikerne i Nordland å reversere i alle fall deler av den siste økningen. Johansen synes det er bra, men mener kystfolket fortsatt ikke har noen forutsigbarhet når det gjelder fergepriser.

– De siste fire årene viser at det er veldig usikkert hvordan dette går fremover. Med 50 prosent prisstigning er ganske heftig, når resten av landet har 2–3 prosent i snitt. Næringslivet har ikke blitt hørt i det hele tatt, sier han.

– Hvor ofte trenger du å ta ferge med traktor og henger?

– Vi får levert gjødsel med båt og fôr med bulk­bil, alt annet må vi hente selv. Vi har ingen systemer hvor Felleskjøpet eller andre kommer med strø eller annet, og vi må kjøre alt av avfall selv. De fleste av har jo sluttet å brenne søppelet, så da blir det en del kjøring i løpet av et år.

Johansen sier uforutsigbarheten i hvordan fergeprisene kommer til å utvikle seg er så stor, at det går utover næringslivet.

– Vi er alle enige om at vi skal ha et Distrikts-Norge og næring, og det har lang tidshorisont. Men hvem har råd til å etablere seg eller flytte tilbake hvis du hver høst og jul skal ha usikkerhet på hva prisveksten blir? Før ville jeg aldri tenkt på at det er så dyrt å hente varene mine, kjøtt og melk. Nå lurer på om jeg kan investere i nytt fjøs, sier John-Erik Johansen.

Fergeopprør

– Før kommunevalget førte økte bompenger til opprør i Rogaland, Bergen og andre steder i Sør-­Norge. Hvorfor er det ikke blitt noe fergeopprør langs kysten?

– Det kommer et fergeopprør. Det ble stiftet en Facebookgruppe i går kveld, nå er det over 6000 medlemmer.

Facebook-gruppa heter «Protest mot de økte fergetakstene i Nordland». Gruppa ble stiftet 6. januar, og etter at intervjuet ble tatt har medlemstallet fortsatt å stige. 10. januar var det i underkant av 20 000 i gruppa. Det finnes også en gruppe i Møre og Romsdal, med nesten 24 000 medlemmer.

Johansen mener problemet på ingen måte er begrenset til fylket.

– Nei, det er hele kysten, men det er ulikt. Jeg har prøvd å strekke meg ut til fylkespolitikere i Trøndelag, og politikere i Møre og Romsdal. Jeg vet vi er ganske samstemt i Nord-Norge, sier Johansen.

Penger til ferge

Bompengeopprøret hadde ordentlig vind i seilene på meningsmålingene, med over 20 prosent i Erna Solbergs hjemby Bergen. Valgresultatet ble 16,7 prosent i byen.

– Ja, da skvetter de til og finner penger. Jeg vil ikke rette pekefingeren mot Høyre eller Frp, men det nytter ikke å komme for å drikke en kopp kaffe og vise til det i et innlegg på Stortinget. Fergefylkene sier de får for lite overføringer fra staten, og for å få budsjettene i null, må de finne penger en plass.

Vil ha kompromiss

Fylkene har svært begrenset med mulighet til å hente inntekter andre steder, og Johansen ser dilemaet de står i. Han mener fylkene må få mer penger fra staten for å drifte fergene.

– Nordland er styrt av Sp og mitt eget parti, Ap, men det hjelper lite. De snakker om oss i festtaler for å vise hvor flinke de er, men ingen kan gå i kompromiss. Det er på tide med et kompromiss med et flertall på Stortinget.

– Å ta ferga med personbil kostet 204 kroner før jul, nå er det gått opp 79 kroner. Hvem er det som har råd til å bo og drive næring i Distrikts-Norge i fremtida, om det er slik det skal være?