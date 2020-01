Forbanna over dårlig sauekjøtt

Pensjonert stuert Jon Bårtveit Haugen i Bergen intervjues av Bondebladets journalist Stian Eide.

– Det er jo ikke brukbart til mat. Det er stort sett fett og bein, du får ikke noe kjøtt på det, sier Haugen.

Både sauebønder og andre har klaget over mangel på kjøtt fra voksen sau i butikk. Jon Bårtveit Haugen (80) i Bergen vil gjerne ha fårekjøtt, men mener det han finner på Kiwi har altfor dårlig kvalitet.

– I flere år har jeg prøvd å få kjøpe fårekjøtt utenom sesongen. Det er stort sett bare i sesongen jeg finner det i butikken: Fårikål om høsten, pinnekjøtt til jul, og rundt påske. De påstår folk ikke vil ha det, men når det ikke ligger i disken, er det mange som ikke spør. Når svaret uansett er at vi ikke har det, da sluttet folk å spørre. Her om dagen ble jeg glad, da lå det poster fra Gilde med sauekjøtt til fårikål, sier Haugen.

Raseri

Gleden vendte seg til raseri, da innholdet viste seg å være avskjær fra bog og ribbe, forklarer bergenseren.

– Det var så mye fett at det ikke kunne brukes til pinnekjøtt. Jeg er 80 år, er vokst opp på gård. Jeg er medlem i Bondelaget i Fusa. Selv om jeg ikke drev aktivt jordbruk. Av yrke er jeg utdanna kokk, og i min tid i utenriksfart på sjøen parterte jeg hundrevis av saueskrotter. Så det med kvalitet har jeg en viss peiling på.

– Mange har klaget både over mangel på sauekjøtt i butikk og dårlig betaling for saueslakt. Er det ikke mulig at forklaringen er dårlig kvalitet på kjøttet i gamle sauer?

– Det er så mye fint kjøtt på fryselageret, men det kommer ikke ut i handelen. Det er det som er problemet. Utenom sesong får ikke folk tak i sauekjøtt, med unntak av lår. Det er mye bra kjøtt på voksen sau. Det har vært skrevet i senere tid om hvor mye sauekjøtt som ligger på fryselager, da må det være mye som har bra kvalitet, sier Haugen.

Annonse

Ikke egnet til menneskemat

– Har du tatt det opp med dem som selger det?

– De er enige med meg, men de som ekspederer der er bare vanlige ansatte. Selv bestyrer har ingen ro eller mulighet til å endre det. De må ta imot det som kommer inn, og får beskjed om å selge.

Kjøttet kostet bare 40 kroner, en pris han mener i utgangspunktet er lav. Likevel mener han pakkene ikke var verdt pengene.

– Det er jo ikke brukbart til mat. Det er stort sett fett og bein, det er så vidt det var en strime med kjøtt. Det er tredjeklasses sortering, sier Jon Bårtveit Haugen.

Nortura: Kjedelig

Nortura beklager at Petersen ikke var fornøyd med kvalitet på sauekjøttet.

– Det var kjedelig at han ikke var fornøyd. Vi vil oppfordre ham til å ta saken opp med forbrukersenteret vårt, så vi kan se hva som har skjedd, sier Marthine Haugen Petersen, kommunikasjonsrådgiver i Nortura.