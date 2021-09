Fagsjef mener Norge er i front om ryper og jakt

Dette er en kommentarartikkel. Den gir uttrykk for skribentens meninger.

Navn: Jo Inge Breisjøberget

Yrke: Fagsjef for jakt og fiske i Statskog

Før hver jaktsesong analyserer Statskog utviklingen i rypefangst og rypebestand. En vurdering av hvert enkelt jaktområde avgjør hvor mye det kan jaktes der innenfor rammen av bærekraftig forvaltning.

Statskogs modell hviler på Breisjøbergets egen doktorgrad i rypeforvaltning.

– Det gir oss et unikt grunnlag for en sikrere regulering av jakta, sier fagsjefen.

Nå presenterer Statskog modellen gjennom en egen webplattform statskog.no/rypeforvaltning. Modellen er kvalitetssikret av landets fremste rypeforskere.

– Tatt store steg

I år viser tellingene at rypejakt kan tillates på store deler av Statskogs jaktområder i Norge. Områder i indre Troms som har vært stengte i flere år, åpnes nå igjen. Enkelte områder i ytre Troms stenges fordi bestanden ikke tåler jakt, slik som på Senja.

– Vår nye rypeweb skal gjøre det enkelt for alle å vite hvorfor vi både åpner og stenger for jakt. Dette håper vi kan styrke tilliten til bærekraftig viltforvaltning ytterligere.

Statskog har hatt flere internasjonale forskere på besøk som ønsker å lære mer om selskapets forvaltning. Presentasjon av modellen på internasjonale kongresser vekker også oppsikt.

– Vi har tatt store steg de siste årene for å skaffe kunnskap om ryper og rypejakt, og det ser ut til at vi viser vei for resten av verden, sier Breisjøberget.

Mange er imponerte

– Hva mener forskere fra andre land om modellen?

– Vi har gode data og et godt grunnlag i denne modellen, og det er det mange land som ikke har, for eksempel USA. Derfor er nok mange land misunnelig på at vi har en slik oversikt og en slik modell.

– Er det deler av modellen som kan bli bedre?

Ja, det vil det jo alltid være med en slik modell. Vi klarer ikke å fange opp alt i en modell. Vi takserer jo ryper i referanseområder, men det fungerer godt. Det blir nok mer justeringer i modellen, ikke store endringer.

Fra matauk til opplevelse

– Det er mye snakk om bærekraft i forbindelse med jakt. Er rypejakta vår bærekraftig?

– Her har det skjedd en klar holdningsendring de siste 10–15 åra. Yngre jegere har en helt annen holdning til dette. Før var det mer snakk om matauk, men nå er det mer opplevelse og jaktglede som står i sentrum. Det har snudd helt om, og alle vil jo at framtidige generasjoner skal kunne jakte også.

– Trengs det mer forskning og kunnskap om rypeproduksjon og regulering av jakta?

– Ja, det vil jo alltid være behov for mer kunnskap, det er jo bare å se til legevitenskapen. Vi vet for eksempel ikke nok om hvordan og hvor langt rypa sprer seg, så her er det behov for mer forskning, sier Jo Inge Breisjøberget.