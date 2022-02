Eggbonde: – Forstår ikkje kva Nortura driv på med

Dette er en kommentarartikkel. Den gir uttrykk for skribentens meninger.

Karl Erik Berge har intervjuet Odd Sele.

Nortura blir dermed deleigar i rugeriselskapet saman med familien Steinsland. Familien, som har drive verksemda sidan starten, held fram i selskapet, både som eigarar og tilsette.

Verksemda har ambisjonar om å ha nøkkelroller og vere aktive i den vidare drifta, skriv Nortura i ei pressemelding.

Odd Sele, mjølk- og eggbonde i Klepp, forstår lite av det Nortura har gjort. Han meiner oppkjøpet skaper ein usikker situasjon for eggprodusentane.

– Dette blir veldig gale, me har hatt det veldig bra med dei to aktørane me har hatt. Kvifor skal Nortura gå inn på eigarsida og bli den dominerande aktøren i leveringsleddet? Det forstår eg ingen ting av, seier Sele.

70 prosent av verpehønene

Steinsland klekker omtrent 70 prosent av alle norske verpehøner i sitt rugeri. 20 prosent av kyllingane blir oppdretta til unghøner i eigne anlegg før dei blir selde vidare til eggprodusentar. Dei resterande daggamle kyllingane frå Steinsland blir i dag selde til ni ulike oppdrettarar.

Andreas Salte i Klepp har ca. 30 prosent av marknadsandelane i landet. Dei to leverer kvar sin hybrid, nemleg Lohmann (Steinsland) og Dekalb. Sele meiner det er viktig å konkurrere på like vilkår. Han fryktar for Andreas Salte si framtid som rugeri med klekking og oppal av unghøner.

– Eg kjøper Dekalb frå Salte, og er veldig nøgd med denne hybriden. Eg veit at ein del produsentar er mindre nøgd med hybriden frå Steinsland.

Dette har vore ein lukka prosess, utan informasjon ut til medlemmene Odd Sele

– Me vil bestemme kor me skal kjøpe kyllingar, til å velje fritt. Me har mykje og lang erfaring som eggbønder, og best tru på dette. Derfor er det svært viktig for oss å ta vare på begge rugeria, med kvar sin hønerase. Tenk om Tine hadde prøvd seg på noko tilsvarande, med å kjøpe opp Geno og på den måten favorisert NRF framfor Jersey og Holstein. Då hadde det blitt bråk, det er eg sikker på.

Fryktar for dyrevelferda

Han meiner resultatet av oppkjøpet kan gi store tap for eggbonden, og også for dyrevelferden.

– Eitt av svara me har fått i pressemeldinga er at hanekyllingen no skal avlivast inne i egget, og ikkje utanfor. Denne teknologien skal det samarbeidast om, som ein del av dette oppkjøpet. Det er snakk om at Nortura skal leige ei slik maskin, og det vil koste mykje pengar for oss som er eggprodusentar. Dette har vore ein lukka prosess, utan informasjon ut til medlemmene.

Luftslott

Eggbonden kallar satsinga eit luftslott. Er dette ein redningsaksjon, spør Sele.

– Nortura kallar det ei investering for framtida, men korleis forklarer dei det? Tone Steinsland set i styret for Nortura, og det har ho gjort i fleire år. Eg synest ikkje dette er bra. Nortura skal ikkje gå inn i vertikal integrering, her går selskapet inn i den største parten. Det er mange eggprodusentar som er urolege over dette.

– Nortura sitt aksjekjøp skal godkjennast av Konkurransetilsynet, men det treng dei ikkje gjere pga. omsetninga, seier Sele som har mista mykje tillit til Nortura.

– Når Nortura kjøpte Prima jæren, kom dei med prisen med ein gang. Eg etterlyser meir openheit rundt dette. Som markegulator må Nortura vere utterst forsiktige med kva dei gjer. Det er mange fine festtaler, men det er mykje anna som ikkje blir nemnd, seier Odd Sele.

Nortura har fått anledning til å svare på kritikken, men hadde ikkje tid til å prioritere dette før trykking.

