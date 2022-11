Bondelaget vil ha sterkere satsing på Naturbruk

Dette er en kommentarartikkel. Den gir uttrykk for skribentens meninger.

Marte Gustad Iversen er intervjua av Karl Erik Berge.

I regjeringas statsbudsjettforslag varsles en gjennomgang og forbedring av landbruksutdanningene på alle nivå i utdanningssystemet.

Marte Gustad Iversen møtte sist uke til høring i Stortingets utdannings- og forskningskomité. Iversen nevner økonomi og teknologi som svært viktig for et naturbruksløft.

– Det er i underkant av 40 skoler med grønne linjer og som ligger over hele landet. Når skolene tar utgangspunkt i ressursgrunnlaget og næringslivet i sitt område, og kobles opp mot forskningsinstitusjoner og teknologileverandører, får de både flere bein å stå på. Skolene vil generere praktisk kunnskap og undervisninga blir svært relevant for det arbeidslivet elevene skal inn i, sier Iversen.

Kleiva viser vei

Hun nevner Sortland videregående skole, Kleiva, som et godt eksempel. Skolen i Nordland har nylig åpnet et nytt biogassanlegg.

Med avfall fra oppdrettsnæringa, husdyrgjødsel og matavfall produserer reaktoren strøm, varme og drivstoff til skolen. I tillegg får Kleiva en biorest som kan brukes som gjødsel.

– Dette er viktig med tanke på klima, næring og læring, og er noe vi trenger mer av i hele landet. Da trenger vi at grunnfinansieringa er stabil, friske midler til innovasjon ved skolene, aktive skoleeiere, gode samarbeid på tvers av institusjoner og involvering av lokalt næringsliv.

– Ikke holdbart

Landbruksutdanningene befinner seg i dag på nest laveste nivå i finansieringssystemet, selv om de er praksisnære utdanninger som krever store investeringer. Dette er ikke holdbart, mener Iversen.

– Hvordan er anlegget på Kleiva finansiert?

– Anlegget er et samarbeid og spleiselag mellom offentlige aktører, privat næringsliv og organisasjoner, hvor blant annet Nordland fylkeskommune, Innovasjon Norge, Telemark Technologies, Nibio, Vesteraalens AS og Bondelaget har vært involvert. Det foregår flere spennende utviklingsprosjekter, og biogassanlegget er bare et av flere satsingsområder.

Landbruket er svært mangfoldig og kompetansebehovet bare øker Marte Gustad Iversen

– Hva har dette betydd for læringsmiljø og søkertall ved skolen?

– Kleiva har hatt lave søkertall og vært nedleggingstruet ved flere anledninger de siste ti årene. Det har imidlertid snudd og nå har de god søkning. Skolen har tatt mål av seg om å bli en nasjonal skole for kystbønder, der de kombinerer blå og grønn sektor. I tillegg til at det blir attraktivt å søke seg til skolen når det uttrykkes vilje til satsing, så gir det også økt læringsverdi for elevene som får innsikt i teknologien og i muligheter for framtida.

– Sentralt i bioøkonomien

– Hvordan kan politikerne forstå betydningen av naturbruksskolene, og mulighetene det ligger i grønne yrker?

– Landbruket er svært mangfoldig og kompetansebehovet bare øker. Utdanninga på videregående gir et godt grunnlag for å gå inn i næringa. Samtidig trenger vi, både i et globalt og et nasjonalt perspektiv, økt satsing på matproduksjon for å ivareta matsikkerhet for alle. Naturbruk og landbruk står sentralt i bioøkonomien og det grønne skiftet, og den kunnskapen som formidles på naturbruksskolene er avgjørende for framtidas næringsliv. Derfor er det viktig at politikerne forstår betydningen av skolene, og at de satses på, både som utdanningsinstitusjoner og som regionale kompetansesenter for landbruk og grønne næringer.

Iversen tok også opp finansieringen av høyere landbruksutdanning under høringa.

– Vi ber om at landbruksfagene på høgskoler og universiteter løftes til samme finansieringskategori som sammenlignbare studier. Landbruksutdanningene er, og må være, praksisnære, men systematisk underfinansiering gjør dem utsatt. Realfag, teknologi og fiskerifag er sammenlignbare studier, sier rådgiveren.