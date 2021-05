– Altfor mykje jerv

Dette er en kommentarartikkel. Den gir uttrykk for skribentens meninger.

Namn: Ole Bjarne Hovland

Yrke: Sauebonde og styremedlem i Vestland Bondelag

Bestandsmålet i dag er på 39 ynglingar. Gjennomsnittleg tal ynglingar dei siste tre åra er 61 ynglingar, og i 2020 var det 63 ynglingar i Norge.

– Tala for 2021 er ikkje klare, men vi kan ikkje vente på at dei skal kome før tiltak vert sett i verk. Vi forventar at Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet tek den veksande bestanden av jerv på alvor, og raskt set i verk ekstraordinære uttak i regi av Statens naturoppsyn (SNO), seier Hovland.

Det vil vere trong for uttak av enkeltindivid, i tillegg til hi, meiner sauebonden i Årdal.

– Det må gjerast eit krafttak for å kome ned på bestandsmålet. Noko anna er respektlaust på vegner av bruken av utmarksbeite til produksjon av mat, og heile småfehaldet i bygdene våre.

Beiteprioritert område

I Vestland syner DNA-prøver eit større tal jerv enn på svært mange år. Dette høge jervetalet utgjer eit stort skadepotensial for beitebrukarane i beiteprioritert område, som heile Vestland er, meiner Hovland.

– Luster kommune hadde til dømes ingen erstatta beitedyr i 2018, over 60 dyr erstatta i 2019 og nær 100 dyr vart erstatta i fjor. Dette viser utviklinga når bestanden av jerv kjem over målet, då vert beiteprioritert område skadelidande. Det er stor trong for uttak av fleire enkeltindivid i region 1, i tillegg til eventuelle hi som vert funne. Dette arbeidet hastar.

– Korleis påverkar utviklinga småfenæringa i ditt område?

– Eg snakkar med bønder i Luster som er svært oppgitt av forvaltninga. Sist veke dokumenterte SNO jerveskade på to døde lam og eit skadd, i Fortun i Luster. Dyra var nyleg sleppt ut av fjøset. Det er same drapsmønster som i fjor, mest sannsynleg same jerv. Klima- og miljøminisiter Sveinung Rotevatn seier at område med skadehistorikk skal prioriterast med uttak av rovvilt. Desse bøndene føler seg svikta, om ikkje forvaltninga no ryddar opp i den altfor høge jervebestanden. Dei har hatt auka tap i 2019 og 2020.

Å nå eigne mål

I rovviltforliket på Stortinget heiter det at det skal vere ein låg terskel for å ta ut rovvilt.

– Det går tydeleg fram av rovviltforliket at det ikkje skal vere rovvilt som representerer eit skadepotensial i prioriterte beiteområde for husdyr.

– Kva oppfordring har du til politikarane på Stortinget?

– Til alle stortingsrepresentantar, uavhengig av politisk ståstad. Det er på tide å setje i verk tiltak for å nå dykkar eigne mål. Det er berre felling av jerv som vil medverke til at de når måla dykkar, seier Ole Bjarne Hovland.