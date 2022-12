Usikkerhet rundt vinterens lisensfelling i sona

Rovviltnemndene har fattet vedtak om lisensfelling av ulv utenfor ulvesona i seks av åtte rovviltregioner. Den samla lisensfellingskvota utenfor sona, er på 26 ulv.

Ingen klager førte fram

Klima- og miljødepartementet mottok klager på lisensfellingsvedtakene i region 1 (Vestland, Rogaland og Vest-Agder), region 3 (Oppland), region 4 (Østfold, Akershus og Oslo) og 5 (Hedmark), og i region 6 (Trøndelag og Møre og Romsdal). Men etter endt behandling, opprettholdt departementet nemndenes vedtak i alle disse regionene.

Utover dette, har også nemnda i region 2 (Buskerud, Telemark og Vestfold og Aust-Agder) truffet vedtak om lisensfellingskvote for ulv som ikke ble påklaget.

Lisensfellingsperioden utenfor sona, varer fra 1. desember til og med 31. mai.

Usikkert innenfor sona

Denne vinterens lisensfelling innenfor sona, er derimot ikke avgjort.

Nemndene i region 4 og 5 har i tillegg vedtatt lisensfelling av ulvene tilhørende ett helnorsk ulverevir (Mangenreviret) og tre grenserevir (Juvbergsreviret, Ulvåareviret og Kockohonkareviret) innenfor sona. Dette vedtaket er til klagebehandling i Klima- og miljødepartementet, og saken vil avgjøres i god tid før lisensfellingsperioden starter innenfor ulvesona 1. januar. Det skriver Klima- og miljødepartementet i en pressemelding torsdag.

Alle vedtak om lisensfelling av ulv ligger i Miljøvedtaksregisteret.

Svenskene stanser jakta

Nylig valgte Förvaltningsrätten i Sverige å stanse jakta i de tre grenserevirene Ulvåa, Juvberget og Kockohonka. Fra 1. januar skulle i utgangspunktet jakta startet i de tre revirene, med en total kvote på 26 dyr.

Rettens begrunnelse for å stanse jakta, er at retten ikke finner rettslig støtte til å beslutte en fullstendig oppløsing av revirer som bare er halvt svenske eller tillate jakt på norsk territorium. Hvordan dette slår ut for det norske vedtaket fra rovviltnemndene, er usikkert. Ifølge Klima- og miljødepartementet, er det for tidlig å si noe om konsekvensene, skriver Nationen fredag.

Det norske vedtaket om felling har blitt klaget inn, og er til behandling i departementet. Usikkert er det også hvordan den svenske rettsavgjørelsen slår ut for behandlingen av denne klagen.

Länsstyrelsen i Värmland har varslet at den vil klage inn vedtaket fra retten.

I Norge er det også vedtatt å ta ut Mangenreviret. Dette vedtaket er også klaget inn, og er til behandling hos departementet.