Tre ganger så dyrt å bygge lager på gårdene

Lars Fredrik Stuve er tidligere sjef i Norske Felleskjøp, og har i mange år jobbet med å få reetablert beredskapslagring av korn. Regjeringa inkluderte etablering av kornlager i regjeringsplattformen, og Sandra Borch har sagt hun heller vil ha flere anlegg på gårdsnivå.

– Det koster 5000 kroner å etablere store etablerte lager. Tradisjonelle tørker og lager på gårdsnivå koster 12 000 - 15 000 kroner per tonn. Skal vi bygge det på gården? Gjerne for meg, men det koster tre ganger så mye, sier Stuve på et åpent møte med tittel "Økt matproduksjon, selvforsyning og matberedskap i Norge."

Krever god standard

Stuve mener at mange av lagrene på gårdene ikke holder tilstrekkelig standard til å lagre matkorn.

– En stor del av det er gamle flatlager, uten tildekking. Skal du lagre matkorn, må du ha tørt lager, du må ha kjølemuligheter og mulighet for å sirkulere kornet. Det virker som om mange ikke har skjønt at matkorn må lagres med en standard som tar vare på hygiene, sier Stuve.

Han mener det også vil føre til en dyr og ufornuftig logistikk, om beredskapslager kun skal skje på gårdene.

– En tredjedel av matkornet er dyrka i Norge, en tredjedel er importert og malt på norske møller og en tredjedel er importert som RÅK-varer. Det vil i lang tid være behov for import av matkorn, og det skjer med skip. Skal du importere det med skip, kjøre det til gården, og så tilbake til møllene? Det er totalt molbo, på norske gårder kan vi lagre kornet vi dyrker i Norge, sier Stuve.

I panelet var Per Olaf Lundteigen (Sp), Nils Kristen Sandtrøen (Ap), Birgit Oline Kjerstad (SV) og Harald Moskvil (MDG) og Egil Chr. Hoen, 1. nestleder i Norges Bondelag.

– Det er ingen motsetning mellom store, nasjonale lagre og lagre på gårdsnivå. De har litt ulike funksjoner. I dag frakter vi mye korn fra Østlandet til Rogaland. Vi må bygge noen lager på Østlandet, og noen nasjonale lagre i Rogaland, sier Nils Kristen Sandtrøen.

Allerede utredet

Lars Fredrik Stuve viste til at spørsmålet om beredskapslagring har vært utredet mange ganger gjennom flere år. I disse utredningene, har det vært en forutsetning at internasjonal handel også fungerer i krisen og at det vil være mulig å importere korn.

– Det er den bristende forutsetningen, og grunnen til at vi ikke har beredskapslager. Når man forutsetter at handelen fungerer også i en krisetid, har ikke vi med mye penger på bok behov for beredskapslagring, sier Stuve.

Harald Moskvil fra MDG mente, i likhet med Stuve, at det ikke er nødvendig å utrede spørsmålet videre.

– Vi trenger ikke utrede dette. Felleskjøpet og resten av kornkjøperne vet hvordan det gjøres. Lars Fredrik Stuve har fortalt hva det koster, sier Moskvil.

– Det må ikke være noen tvil om at vi trenger det. Vi har hatt det i våre alternative statsbudsjett i det siste. Flere her var enige om det, men samtidig har de sittet i regjering for bare åtte år siden, sier Moskvil videre.

