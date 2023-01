Tingrettsdommer vurdert som habil i ulvesak

Det skriver NTB torsdag.

Ulvejakta i de tre grenserevirene Ulvåa, Kockohonka og Juvberget skulle opprinnelig startet fra 1. januar. Den ble imidlertid stanset av Oslo tingrett i romjula etter at flere dyrevernorganisasjoner ba om midlertidig forføyning.

Dommeren i saken ble byttet ut etter innsigelser fra regjeringen, som påpekte at dommeren tidligere hadde vært lokalleder i MDG.

Annonse

Den nye dommeren møtte imidlertid innsigelser fra dyrevernsorganisasjonene. De viste til en tidligere sak dommeren var involvert i, som endte med at alle ulvene ble felt.

Oslo tingrett har imidlertid konkludert med at tingrettsdommeren ikke viker sete, og at det dermed ligger an til at saken kan behandles som planlagt mandag 9. januar.

Les også: Ny dommer tar over ulvesak etter habilitetsspørsmål