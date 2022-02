Svarer ikke på om hun vil sette nedbygginger på vent

I Hurdalsplattformen lover Støre-regjeringa at jordvern skal bli et overordnet hensyn i arealforvaltningen, samt at regjeringa kritisk skal gjennomgå nedbyggingsprosjektene for å vurdere om antall prosjekter er forenlig med jordvernmålet. Stortinget har tidligere gått inn for å skjerpe målet til maksimalt 3 000 omdisponerte dekar dyrka jord årlig. Tidligere grense lå på maks 4 000 dekar dyrka jord.

* I 2020 ble til sammen 4 012,7 dekar dyrka jord registrert omdisponert etter jordloven og plan- og bygningsloven. Det var høyere enn både i 2019 (3 841,7 dekar) og 2018 (3 906,8 dekar). Man måtte dermed tilbake til 2017 for å finne en større omdisponering: 4 180,2 dekar. Endelige 2021-tall er ikke klare ennå.

Les også: Omdisponering av dyrka jord til hage

SV på jordvern-offensiven

SVs Lars Haltbrekken har i et skriftlig spørsmål utfordret landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) både på når regjeringa vil være ferdig med gjennomgangen av prosjekter som vil legge ned matjord, og om statsråden vil sette prosjekter som bygger ned matjord på vent inntil denne gjennomgangen er gjort. Fredag kom svaret. Det vil si: Borch svarer ikke direkte på noen av disse spørsmålene.

Innledningsvis påpeker statsråden at hun «vil følge opp» punktene i Hurdalsplattformen og «gi viktig informasjon» til arbeidet med å nå det nasjonale omdisponeringsmålet for dyrka jord.

Haltbrekken viser til at det bare i Trøndelag, de neste åra, vil gå tapt flere hundre dekar av den beste dyrkajorda. Årsaken er veg- og boligutbygging. Borch oppgir ingen tall i sitt svar, men skriver at hun er klar over at det framover vil bli bygd ned «en del jord» til vei- og jernbaneformål.

Les også: Politikerne i Time sa ja til datasenter

Annonse

Er klar over planene

– Jeg kjenner også til vegprosjekt under planlegging i Trøndelag og andre større utbyggingsprosjekter som kan komme til å beslaglegge dyrka jord. Vi er også klar over at det er satt av mye dyrka jord til framtidig utbyggingsformål i kommuneplaner, skriver Borch.

Det siste er også omtalt i SSBs nye rapport «Arealreserver i kommuneplaner for bolig- og næringsbebyggelse».

Imidlertid kan kommunene tilbakeføre disse områdene til landbruksformål i kommuneplanen, legger hun til. Hvorvidt det faktisk skjer i dag, skriver hun ikke noe om.

Vil informere kommunene

Men Borch kommer til å presisere overfor statsforvalterne at de har en viktig oppgave med å få kommunene til å vurdere nettopp denne type tilbakeføring. Hun vil også sende et brev til alle kommunene hvor hun presiserer punktet i Hurdalserklæringen om at jordvern framover skal være et overordna hensyn i arealforvaltningen.

Og det er uansett lite rom for å omdisponere dyrka jord om det nye jordvernmålet skal nås, legger Borch til.