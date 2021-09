Sp mener Bollestad burde gjort mer for veterinærdekningen

Veterinærvaktdekningen i Helgelandskommunene Grane og Hattfjelldal har vært i en presset situasjon i seinere tid. På grunn av sykdom, har kommunene midlertidig stått helt uten veterinærhjelp.

Frykter dramatiske hendelser

Sp på Stortinget har løftet opp saken for landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF). Partiet mener statsråden selv burde ha tatt grep i denne saken. I et skriftlig spørsmål til Bollestad, som ble besvart denne uka, skriver Sps Siv Mossleth:

"Flere steder i landet har det vært krise i for veterinærdekningen. Kommuner sliter med lav bemanning i veterinærvakta. Det kan føre til dramatiske hendelser. Nå har husdyr i Hattfjelldal og Grane vært fri for veterinærhjelp i flere dager pga. sykdom. Det er blitt langt mellom gårdene mange steder. Veterinærforeningen har omtalt situasjonen som en varslet krise.

Selv om det er kommunene som har ansvar for tjenesten, er det grunn til å spørre seg hvorfor ministeren ikke har gjort nok på sitt nivå for å unngå krisen tidligere?"

– Kommunenes ansvar

Statsråden erkjenner i sitt svar at manglende veterinærdekning er utfordrende – ikke bare for Grane og Hattfjelldal, me for en rekke kommuner. Samtidig peker hun innledningsvis på det ansvaret som ligger hos kommunene for å sikre en god veterinærvaktdekning:

– Det er kommunene som har ansvar for å sørge for tilfredsstillende tilgang på tjenester fra veterinærer, og for å organisere en klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid. Det er også den enkelte kommune som er best i stand til å organisere tjenesten ut fra lokale forhold, skriver Bollestad.

En gjenganger

Det er ikke første gang det koker i veterinær-Norge under Solberg-regjeringen. Også i 2019 var reaksjonene sterke. Da vedtok regjeringen å endre ordning med veterinærvakt som kan komme ved behov.

I stedet for et øremerket tilskudd, skulle tilskuddet fra 2019 være en del av den kommunale rammefinansieringen. Dette ble vedtatt av Stortinget. Dermed måtte vaktordningen konkurrere med skole, eldreomsorg og andre gode formål når kommunepolitikerne lager budsjetter.

I kommuneproposisjonen for 2020 foreslo imidlertid daværende kommunalminister Monica Mæland (H) å gå vekk fra å øremerke midlene til veterinærvakt i kommunene, og istedenfor legge midlene inn i kommunens rammefinansiering, med en fordelingsnøkkel. Slik ble det, og dette ble beskrevet som en stor seier – blant annet av Norges Bondelag.

Leder i Den norske veterinærforening, Torill Moseng, uttalte før denne omdreiningen at hun var redd den nye ordningen ville svekke distriktene.

– Områdene som er sårbare, vil alle tape vakttilskudd i forhold til byene, om du legger landbrukskriterier eller befolkningskriterier til grunn. Det gjelder særlig de tre nordligste fylkene. De store byene vil få mye mer, sa Moseng til Bondebladet den gang.

De nordnorske veterinærvaktområdene risikerte et samlet tap på drøyt 12 millioner kroner ved ny tilskuddsordning, framgikk det av en oversikt fra Kommunaldepartementet som Sp ba om da.

– Kan skape bedre næringsgrunnlag

Nå er altså situasjonen igjen presset i nord. Men Bollestad påpeker i sitt svar at mangel på veterinærer ikke nødvendigvis er statisk over tid. Problemet er sammensatt og handler ikke bare om økonomi, påpeker hun.

Hva er så løsningen? Statsråden ber kommunene tenke annerledes:

– Kommunene kan for eksempel også være tjent med å se på muligheten for å tiltrekke seg veterinærer til andre kommunale oppgaver. Kommunene kan eksempelvis benytte veterinærers kompetanse i stillinger innenfor beredskap, smittevern og hygiene, samt trygg mat og drikkevann. På denne måten kan det skapes et bedre næringsgrunnlag for veterinærer som ønsker å etablere seg, skriver Bollestad.

Hun lanserer også tiltaket vaktsamarbeid på tvers av vaktdistriktene.

Hva støtteordninger angår, mottar kommunene et vakt- og administrasjonstilskudd. Dette fordeles av Landbruksdirektoratet ut fra en fastsatt vaktordning. Bollestad viser til denne ordningen, samt at kommunene også kan søke om såkalt stimuleringstilskudd til veterinærtjenester. Tilskuddet skal bidra til å sikre veterinærdekning på dagtid i "kommuner med for dårlig næringsgrunnlag for veterinærtjenester".