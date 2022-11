Skjerper klimamålet - men ikke for jordbruk

Norge melder inn et forsterket klimamål til FN før klimatoppmøtet i Egypt. Det kunngjorde regjeringa torsdag formiddag.

Håper flere land følger etter

– Jeg er glad for å kunne annonsere at Norge forsterker sitt mål til minst 55 prosent. Dette sender et sterkt signal til andre land, og vi håper flere vil forsterke sine mål, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) under pressekonferansen.

Regjeringa har nylig lagt fram en klimastatus og -plan som viser hvordan den planlegger å nå målet i samarbeid med EU.

Norge var blant de første landene som forsterket målet innen Parisavtalens frist. Det skjedde i 2020. Nå heves altså ambisjonene ytterligere.

Høyere mål – lavere oppnåelse

Selv om klimamålene i seinere år er blitt mer og mer ambisiøse, er ingen av dem oppnådd. I klimaforliket i 2008 fastslo Stortinget at to tredeler av utslippskuttene skulle tas nasjonalt. For å oppfylle dette, måtte Norge ifølge Aftenposten ha kuttet utslippene av klimagasser til mellom 46 og 48 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2020. Klimagassutslippene gikk ned 3,2 prosent til 50 millioner tonn i 2020. Dermed nådde ikke Norge målet fra klimaforliket.

I 2021 gikk Norges totale klimagassutslipp ned 0,3 prosent, noe som kun skyldtes at Equinors gassanlegg på Melkøya ikke var operativt i 2021 overhodet. Dette skyldtes igjen en brann i dette anlegget i 2020. Anlegget slipper årlig ut om lag 900.000 tonn CO₂. Ifølge NRK, hadde trolig Norges totale utslipp økt i fjor, om det ikke hadde vært for denne brannen.

– Vil kreve mye av oss

Støre påpeker viktigheten av gode planer for å faktisk kunne oppnå enda høyere mål:

– Like viktig som å sette høye mål, er det å ha gode planer for å oppnå målene. Det har Norge. Ved å legge fram årlige klimaplaner, viser vi tydelig hvordan vi skal nå klimamålene våre. Men det er ingen tvil om at det vil kreve mye av oss, sier statsministeren.

I februar 2020 forsterket Norge klimamålet fra minst 40 prosent til minst 50 og opp mot 55 prosent, fra 1990 til 2030. Som et svar på oppfordringen fra klimatoppmøtet i fjor om at alle land måtte vurdere sine klimamål på nytt, skjerpes nå målet ytterligere. Norge vil kutte utslipp med minst 55 prosent innen 2030, sammenlignet med 1990.

FNs klimapanels hovedbudskap er at det trengs raske og kraftige utslippskutt dersom verden skal nå 1,5-gradersmålet.

Barth Eide: – Har tatt på oss ledertrøya

– Med dette legger Norge seg på samme høye ambisjonsnivå som våre nærmeste partnere i vår innmelding til FN. Regjeringa har nylig lagt fram klimastatus og -plan som viser hvordan regjeringen planlegger å nå omstillingsmålet om å redusere Norges egne utslipp med 55 prosent. Dette kommer på toppen av det nære samarbeidet med EU og Island, der vi i fellesskap har tatt på oss ledertrøya i arbeidet med en systematisk omstilling av hele økonomien til en fornybar, sirkulær og bærekraftig framtid, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Jordbruksmålet uendret

Hva jordbruket angår, står fortsatt målet om et totalt kutt på 5 millioner CO2-ekvivalenter innen 2030 ved lag. Målet ble fastsatt i næringas klimaavtale med staten i 2019. Selv om utslippene sett i et lengre tidsperepektiv har gått ned, økte de kraftig i fjor. Økningen var på 1,7 prosent, og skyldes at det i fjor ble flere melke- og ammekyr.

Som Bondebladet tidligere har omtalt, vil i praksis enhver oppskalering av norsk husdyrproduksjon slå negativt ut på den offisielle norske klimastatistikken så lenge dagens beregningsmodell i SSB brukes.

Slår sprekker

I tillegg har klimasamarbeidet mellom Bondelaget og Småbrukarlaget slått sprekker, selv om begge fortsatt står bak selve klimaavtalen.

Som Bondebladet skrev i sommer, er imidlertid Småbrukarlaget nå ute av Landbrukets Klimaselskap. Dessuten er de skeptiske til å bruke mer ressurser på å utvikle klimakalkulatoren, som enn så lenge er det eneste verktøyet som kan brukes til å måle faktisk utviklingsutvikling på den enkelte gård.

Vil nedprioritere klimakutt

I et intervju med Bondebladet etter landsmøtet i Småbrukarlaget på tampen av oktober, opplyser dessuten ny småbrukarlagsleder Tor Jacob Solberg at klimakuttarbeidet ikke er noe han ønsker å prioritere opp. Snarere det motsatte, fram til norske bønder er inntektsmessig jevnstilt med andre samfunnsgrupper – basert på et tallgrunnlag Småbrukarlaget anser som korrekt og gjenkjennelig for norske bønder.

– Som ny leder i NBS vil jeg prioritere jevnstilling av bondens økonomi med andre grupper. Fram til dette er gjennomført, vil ikke klimaarbeidet få en økt prioritering over inntektsarbeidet i NBS, sier Solberg til Bondebladet.

NBS-lederen viser til at bønder i dag, jevnt over, ikke er i stand til å gjøre nødvendige klimaomstillinger.

– Jeg er bekymra for at vi får et A- og et B-lag i jordbruket, der gårder med gammel kapital vil ha veldig stor mulighet til å bli en såkalt klimavinner, mens de brukene som strever med dårlig økonomi ikke vil være i stand til å gjøre endringer – fordi det krever kapital. For svært mange bønder er ikke denne kapitalen til stede, sier Solberg.