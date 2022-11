Regjeringa vil forby prisdiskriminering

Konkurransesituasjonen i dagligvarehyllene har vært mye omtalt i lang tid, og regjeringspartiene var før valget blant partiene som varslet at de ville ta grep for å redusere makten de har.

Nå vil næringsminister Jan Christian Vestre forby prisdiskriminering i verdikjeden for mat og dagligvarer.

Les også: Opposisjonen vil ta grep mot dagligvarekjedene

– Innkjøpspriser har stor betydning for dagligvarekjedenes lønnsomhet og mulighet til å konkurrere hardt mot andre dagligvarekjeder. Dersom noen dagligvarekjeder systematisk og over lengre tid får bedre betingelser enn andre, vil det kunne skade konkurransen. Vi må for all del unngå at forbrukeren sitter igjen med dårligere utvalg og høyere priser enn nødvendig, sier Vestre i en pressemelding.

To alternativer

Vestre har to alternativer han har sendt på høring.

– Vi ser at det er behov for å få på plass et nytt regelverk som gir Konkurransetilsynet mulighet til å håndheve konkurranseskadelig prisdiskriminering mer effektivt. Derfor foreslår vi nå to ulike alternativer til hvordan usaklig prisdiskriminering kan forbys, i tråd med Stortingets enstemmige vedtak, sier Vestre.

Alternativ 1: «nedlegger forbud mot at leverandører med vesentlig markedsmakt prisdiskriminerer uten at det kan begrunnes saklig.»

Annonse

Alternativ 2: «forbyr slik usaklig prisdiskriminering dersom det begrenser eller er egnet til å begrense konkurransen. Det åpnes for at konkurransemyndighetene i vurderingen kan ta hensyn til flere leverandørers avtaler (aggregerte virkninger) under ett, noe som kan bidra til en mer effektiv håndheving enn dagens regler.»

Regjeringa skriver at begge forslagene har til formål å legge til rette for mer effektiv konkurranse i verdikjeden for dagligvarer og mat.

Hele høringsbrevet kan du lese på regjeringas nettsider. Høringsfristen er 16. desember.

Vil styrke konkurransetilsynet

I tillegg til forbud mot prisdiskriminering, vil regjeringa gi Konkurransetilsynet et nytt verktøy for markedsetterforskning.

– Vi ønsker å gi Konkurransetilsynet bedre verktøy slik at de mer effektivt kan gripe inn mot konkurranseutfordringer i dagligvarebransjen, men også i andre bransjer. Det vil også kunne bidra til bedre konkurranse, som gir bedre utvalg i butikkene og forbrukerne mer for pengene, sier Vestre i pressemeldingen.

Følger opp

Det er omtrent et halvt år siden næringsministeren sist tok grep mot dagligvarekjedene. Den gang satte han i gang en utredning om vertikal integrering og kjedenes egne merkevarer.

– Jeg gjentar at jeg er svært bekymret for situasjonen i dagligvaremarkedet. Det er for få aktører og det er for vanskelig for nye utfordrere å etablere seg. Derfor vil vi se på flere tiltak som skal bidra til bedre utvalg og lavere priser for forbrukerne, sier næringsminister Jan Christian Vestre den gang.