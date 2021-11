Regjeringa øker investeringsstøtten med 200 millioner

– Jeg er glad for at vi har funnet ekstra penger til dette. Det betyr at enda flere bønder kan komme i gang med nødvendige investeringer for framtida, og vi legger enda bedre til rette for et levende landbruk i hele landet, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) i en pressemelding.

Hun påpeker at investeringsbehovet i jordbruket er stort. Flere steder har pengene til investeringer blitt søkt på og delt ut allerede på vårparten, ifølge landbruksministeren.

Melk og ammeku

Totalt vil investeringsstøtten for neste år være på 879,5 millioner. Selv om dette kommer fra landbruksministeren, var dette en lekkasje fra regjeringas endringer i Erna Solbergs siste statsbudsjett.

Nøyaktig hvordan innretningen på støtten er, kjenner vi ikke til i skrivende stund. Imidlertid har også Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsperson sendt ut en pressemelding, hvor vi får vite noe mer: Pengene skal gå til både melk- og ammekuprodusenter.

– Jeg er svært glad for at Ap/Sp-regjeringa øker investeringsstøtten i jordbruket med 200 millioner kroner. Etter åtte år med nedprioritering fra høyreregjeringas side, kommer det endelig et løft for små og mellomstore storfebruk. Det er på tide, sier Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsperson, Per Vidar Kjølmoen.

Pengene skal gå til bruk med melk- og ammekyr.

God start

Ikke uventet er Norges Bondelag glade for at regjeringa allerede nå har fått støtte til investeringer på plass.

– Det er veldig bra. Det er bra at de er så tydelige på at det er til samla storfe, for det er en stor overgang fra bås til løsdrift. Også er det veldig bra at de kommer med en pakke på utsiden av jordbruksoppgjøret, det er nødvendig for å få til omstillinga til 2034. Tida går jo, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Gimming er likevel tydelig på at denne bevilgningen ikke er tilstrekkelig til å håndtere lausdriftskravet.

– 200 millioner vil ikke være nok, men det er en start. Behovet er veldig, veldig stort. Vi krevde 400 millioner i jordbruksoppgjøret i vår, og det totale investeringsbehovet er 18–23 milliarder, ifølge Nibio, sier Gimming.

Også Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde og Småbrukarlag, er godt fornøyd. Hun kaller 200 millioner en forsiktig start, men sier også:

–Både investeringsmidlene som nå kommer og kompensasjonen norske bønder fikk gjennom tilleggsforhandlingene er viktige for en hardt presset næring. Det er tydelige signaler om en regjering som tar norsk landbruk på alvor og deler vår virkelighetsoppfatning om den økonomiske situasjonen i jordbruket, sier Hoff.

Sendte brev

Erling Gresseth er leder i Tyr. Han mener regjeringa fortjener en klapp på skuldra.

–I Hurdalsplattformen står det litt om dette, og der står det kun om melkeku. Jeg sendte et brev til landbruksministeren, hvor vi sa at vi regnet med det var en ren forglemmelse. Det gjelder akkurat samme krav i ammeku, og det bør være samme tildeling av støtte, sier Gresseth.

–Jeg er veldig glad for at de har tatt med ammeku og, det er veldig gledelig. Man skal av og til gi et klapp på skuldra, og det fortjener de nå, sier Gresseth videre.

Viktig struktur

Selv om Gimming ikke kjenner detaljene i innretningen, mener han det er lovende at det er rettet mot små og mellomstore bruk i hele landet.

–Det er ingen tvil om at et inntektsløft er veldig viktig, men dette er en veldig bra start på å få med små og mellomstore bruk over hele landet. Det er et viktig signal, at det skal være mulig å få til denne endringen, uten at det skal forutsette kapasitetsutvidelse. Det er helt riktig og nødvendig, det er mange bruk som ikke har arealgrunnlaget til å utvide drifta, sier Gimming.