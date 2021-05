– Et samla norsk jordbruk har i år invitert regjering og storting til å være med på en helt nødvendig endring av retninga for norsk matproduksjon. Slik at vi også i framtida vil kunne forsyne oss sjøl med den maten vi har mulighet til å produsere her til lands. Regjeringa har med sitt tilbud i årets jordbruksforhandlinger avslått denne invitasjonen - noe vi i Norsk Bonde- og Småbrukarlag beklager sterkt, sier leder Kjersti Hoff i en pressemelding torsdag kveld.

Jordbruket har sjøl bedt om sterkere grep for å kunne beholde matproduksjon på små og store bruk i hele landet, der jord- og beiteressursene er. Derfor krevde jordbruket tak og trappetrinn i tilskuddsordningene for alle produksjoner, reduserte kvotetak i mjølkeproduksjonen og et nytt driftstilskudd til sau.

– Regjeringa avslo å være med på en helt nødvendig retning. Dette er ikke fulgt opp i statens tilbud. Regjeringa opprettholder dermed en retning i jordbrukspolitikken som gir større og færre gårdsbruk. De har heller ikke fulgt opp behovet for et nødvendig inntektsløft som et første steg på veien for å tette inntektsgapet mot samfunnet for øvrig, sier Hoff.

Regjeringa har heller ikke imøtekommet jordbrukets krav om målrettet investeringsstøtte til mjølkebruk med under 30 kyr, fremholder hun.

– Jeg er alvorlig bekymra for hvordan bygde-Norge vil se ut når regjeringa ikke signaliserer ei framtid for de som lurer på om de skal ta over mjølkebruket på 14 kyr. I Vestland er 14 kyr faktisk gjennomsnittet for dem som ikke har bygd om til løsdrift, sier lederen i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Stortinget har fastsatt fire hovedmål for jordbrukspolitikken:

 Matsikkerhet og beredskap

 Landbruk over hele landet

 Økt verdiskaping

 Bærekraftig landbruk med lavere utslipp av klimagasser

– Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil levere på samfunnsoppdraget. Da må det være lønnsomt å produsere mat på norske ressurser – der de er. Samtidig som vi jobber med å sikre norsk matberedskap, ser vi at statsministeren står på talerstolen og mener at smågodt og sukkertøy er den viktigste utfordringa i beredskapssammenheng. Det er svært bekymringsfullt i en verden med økende klimautfordringer, økende sultproblemer og mer uroligheter, sier Hoff.