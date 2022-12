Ny landbruksminister i Danmark

Torsdag formiddag offentliggjorde Statsministeriet i Danmark den nye ministerlisten. Blant nykommerne er Venstre-mannen Jacob Jensen (49). Han er "fritidsbonde" på Vestsjælland og tidligere miljøordfører for Venstre. Jensen avløser Rasmus Prehn (S), som det ikke ble plass til på ministerlisten.

På landbruksområdet har Jensen gjennom årene gjort seg bemerket ved at han som Venstres miljøordfører har innsendt utallige debattinnlegg til landbrukspressen. Det skriver landbrugsavisen.dk torsdag.

Blant annet skrev han i oktober under valgkampen til LandbrugsAvisen at han ville bli sterkt bekymret om statsminister Mette Frederiksen (S) skal bestemme over dansk landbruk de neste fire år. Nå skal de to regjere sammen.

Venstres fødevareordfører Erling Bonnesen påpekte overfor landbrugsavisen.dk onsdag at det er positivt for landbruket at hans parti nå er kommet med i regjeringa. Men at dette skjer, har også blitt gjenstand for hard kritikk de siste dagene. Venstre anklages for å ha begått løftebrudd – både fordi partiet nå går i regjering med Socialdemokratiet, og fordi kravet om en advokatvurdering i minksaken droppes.

Som ny miljøminister, er det satt inn en sosialdemokrat. Den tidligere helseministeren Magnus Heunicke avløser Lea Wermelin, som det heller ikke er ble funnet plass til i det nye statsrådskollegiet.

Som klimaminister, er Lars Aagaard (M) utpekt. Den tidligere klimaministeren Dan Jørgensen (S) fortsetter som minister for global klimapolitikk. Morten Bødskov er ny ervervsminister. Du kan se hele ministerlisten i den nye regjeringen her.