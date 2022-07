Mener riksrettssak bør vurderes

Den danske mink-skandalen ruller videre med uforminsket styrke. Torsdag la Minkkommisjonen fram sine konklusjoner. Kommisjonen finner blant annet at statsminister Mette Frederiksens (S) beslutning om, og offentliggjøring av, uttak av alle landets minkdyr, «objektivt sett var grovt villedende». Beskjeden ble offentliggjort på et pressemøte 4. november 2020.

Knallhard kritikk

– Samlet er det kommisjonens vurdering at Statsministeriet har handlet meget kritikkverdig i forløpet. Det førte til den grove villedning av minkavlere og offentligheten, og den klart ulovlige instruks til myndigheter i forbindelse med pressemøtet 4. november 2020, står det ifølge Jyllands-Posten og andre medier. Det melder landbrugsavisen.dk, som siterer nyhetsbyrået RItzau.

Beslutningen om å avlive Danmarks mange millioner mink ble tatt etter at det var blitt påvist en farlig covid-19-mutasjon i noen av dyra. Noe lovgrunnlag for den dramatiske beslutningen fantes imidlertid ikke den gang. En lovhjemmel ble funnet fram først seinere.

Siden har det blant annet kommet fram at myndighetene nedla den 100 år gamle næringa på 45 minutter, og at statsministeren fikk papirene til møtet seks (!) minutter før møtet. Landbruks- og matministeren måtte gå av kort tid etter denne beslutningen.

Venstre: – Største skandale i nyere tid

Nå ropes det etter reelle konsekvenser, i form av både advokat-vurdering av om det er grunnlag for riksrettssak – og at statsministeren nå må gå av.

De borgerlige partiene er samstemte om at Minkkommisjonens beretning om ulovlig avlivning av mink fra 2020 er så alvorlig at uhildede advokater bør vurdere om det er grunnlag for en riksrettssak.

– Dette er så grovt at det selvfølgelig bør få parlamentariske konsekvenser. Vi mener videre det er fornuftig at man får advokathjelp. Man kan ikke være i tvil om at vi har å gjøre med den største politiske og forvaltningsmessige skandale i nyere tid, uttaler Venstres politiske ordfører Sophie Løhde.

– Gå av

Støttepartiet Enhedslisten har allerede fredet Danmarks statsminister Mette Frederiksen. Det er ikke godt nok, mener opposisjonen. Flere store danske aviser er av samme oppfatning:

«Mette Frederiksen bør trekke sig som statsminister», skriver Berlingske på lederplass fredag.

Jyllands-Posten stemmer i:

«Selvsagt skal advokater vurdere om det i kommisjonens kritikk er grunnlag for å reise en riksrettssak, men det ene utelukker ikke det andre. Her og nå er det kun èn utvei for Mette Frederiksen, og det er å gå av», skriver avisen i sin leder.

Men statsministeren tar ingen selvkritikk:

– Jeg mener det ikke er grunnlag for en riksrettssak i dette spørsmålet. Jeg har jo gjennom sakens forløp sagt at jeg som landets statsminister ikke har vært kjent med at det ikke var en hjemmel for uttaket, og som skulle vært der, uttaler statsminister Mette Frederiksen etter kommisjonens konklusjoner.