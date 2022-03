Mener Ap prøver å dempe forventningene

Mandag morgen arrangerte Norges Bondelag frokostseminar på Sentralen i Oslo. Hovedtemaet var behovet for å sikre norsk matproduksjon og -beredskap i en tid preget av krig, usikkerhet og priskriser.

Under en paneldebatt deltok tre politikere fra Stortingets næringskomité: SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes, Per Ivar Kjølmoen i Ap og Alfred Bjørlo i Venstre. De tre ble først spurt om planen for matberedskap er god nok i dag, noe samtlige svarte klart nei på. Politikerne ble deretter spurt hva de mener må til for å heve matberedskapen i Norge. Her var signalene mer sprikende.

Mener handlingsrommet er svakt

Før Aps representant forsøksvis prøvde å svare på dette siste spørsmålet, langet han ut mot Frps Sylvi Listhaug. Hun har nå kritisert landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) for kun å ville utrede beredskapslagring av matkorn. Kjølmoen mener dette lyder veldig hult, all den tid Frp «i alle år» har stemt ned samtlige forslag knyttet til oppbygging av norsk beredskapslagring av korn overhodet.

Deretter gikk Ap-politikeren ut med en advarsel mot uvettig pengebruk i en tid der han mener det politiske handlingsrommet er svakere enn på mange år – også i Norge.

– Handlingsrommet er nå trangere enn på 10-15 år. Rente- og inflasjonsspøkelset er problemet nå. Renta går opp om man bare pøser på med midler i statsbudsjettene. Dette rammer dem som har lavest inntekt fra før, og hvem er dét? Jo, norske bønder, påpekte Kjølmoen.

Følgelig ser han behov for en veldig spiss prioritering i kommende statsbudsjett. Det vil i praksis bety harde dragkamper innad i Støre-regjeringa. Regjeringspartiene innledet sist uke budsjettforhandlingene. Et stort spørsmål er hvordan jordbruket vil vektes i avveiningen mellom alle de næringene som nå sliter.

– Hva vil vi prioritere? Klarer vi å prioritere noen få områder, og få jordbruket med blant disse? spurte Kjølmoen.

I så fall, vil jordbruket kunne styrkes på flere fronter i år, mener han.

– Demper forventningene

Men hva med Aps planer for styrket norsk matberedskap? Det fikk ikke tilhørerne vite noe om. Men Kjølmoen er, som han sa, «helt sikker på at vi ikke får oppfylt alle forventninger i dette oppgjøret» (vårens jordbruksopgjør, for 2023, journ.anm.).

Og: Hele prosessen mot styrking av bondens økonomi kan ikke alene være en politisk prosess, la han til. Ap vil med andre ord fortsatt hegne om forhandlingsinstituttet.

– Jeg skal gjøre mitt for at jordbruket blir med innenfor det handlingsrommet vi har. Men handlingsrommet er det laveste på 10-15 år. Dere i jordbruket må hjelpe oss å prioritere, uttalte Kjølmoen.

Venstres Alfred Bjørlo merket seg disse signalene:

– Dette budskapet er det motsatte av hva Ap hadde før valget. Nå demper dere forventningene. Bondeinntekten må opp – dét er hovedgrepet. Og maten må få en høyere verdi, hvilket er et selvstendig poeng, påpekte han.

Bjørlo hadde ikke selv noen klare grep for å styrke dagens plan for økt norsk matberedskap, annet enn at det trengs «ganske umiddelbar og sterk handling for å få landbruket tilbake». På den positive siden, er det nå en økt bevissthet hos folk hva angår matvareberedskap, trakk han fram. Bjørlo opplever også at flere nå er villige til å betale mer for norsk mat.

Prosenttoll og verdi-fordeling

SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes gikk lengst i å forsøksvis konkretisere hva som faktisk må til for å nå de store målene regjeringa har satt i Hurdalsplattformen. Disse inkluderer å heve norsk reell selvforsyning til 50 prosent (korrigert for import av fôr-råvarer) og legge fram samt gjennomføre en opptrappingsplan for trygg matproduksjon på norske ressurser.

– Man må ha en veldig klar strategi. Vi vet at det er begrensninger knyttet til målprisøkninger. Kanskje må man tenkte nytt rundt tilskudd. Og jeg mener man bør gå over til prosenttoll på noen kjøttslag. Dette vil i hvert fall få betydning på sikt, om ikke nå. Videre må vi se på den dysfunksjonelle fordelingen av verdier i verdikjeden, påpekte Fylkesnes.

Han er mye mer i tvil om nordmenn i disse tider er villige til å betale mer for norskprodusert mat, slik at mer av den floka norske bønder nå står i kan løses den veien.

– Det skal uhyre lite til før den alliansen som nå er dannet mellom bonde og forbruker forsvinner. Jeg tror ikke det er realistisk at så mye skal gå på pris. Men de strukturelle grepene blir veldig viktig.

– Skal ikke spare i år

Bondelagsleder Bjørn Gimming hadde ikke anledning til å være med på arrangementet i Oslo, all den tid han måtte ta fjøsstellet på hjemgården i Halden. Gimming fikk allikevel sagt litt innledningsvis – live fra hjemgården.

Bondelagslederen viste først til at krigen i Ukraina setter søkelys på beredskaps- og forsyningssituasjonen, og at dette er en tematikk som vil måtte løftes fram mye mer i åra framover.

– Den reelle beredskapen ligger i den løpende matproduksjonen. Er det ett år der vi ikke skal spare, er det dette året, sa bondelagslederen.

Norge må satse på norsk matproduksjon i 2022, slik at norske bønder kan produsere mest mulig i dette vanskelige året, poengterte han.

– Da må myndighetene ta mye sterkere grep. Noen garantier er gitt på matkorn, men norsk matproduksjon handler om mye mer enn matkorn. Mesteparten av vårt jordbruk er basert på grasproduksjon. Bondens evne til å produsere på disse arealene må sikres, og det haster. Våronna er like rundt hjørnet.