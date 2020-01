Krever at skolen serverer kjøtt

I Växsjö kommune i Sverige krever forelder nå at det skal være kjøtt i maten ungene får, melder Sveriges Radio P4 Kronoberg.

– Våre barn er ikke gjenstand for politisk aktivisme i kommunestyret. Jeg ber dere ta grep, slik at de får forutsetninger til å klare skoledagen, skriver foreldren i et forslag til kommunen.

Den svenske skoleloven krever at skolene gir barna næringsrik mat, og svenskene har en helt annen tradisjon for mat i skolen enn vi har i Norge. Utover at maten skal være næringsrik og gratis, velger kommunene selv hva de serverer.

I Växsjö kommune serverer de fugl, fisk eller annet kjøtt fire av fem dager, og ifølge kommunens nettsider får 97 prosent av barna tilbud om to måltider hver dag, hvorav minst et er vegetarisk. Elever som har spesialkost tilbys mat som er tilpasset deres behov. Växsjö kommune tar hensyn til laktoseintolerante og de som av relgiøse grunner vil ha mat uten svinekjøtt. Foreldren vil nå at barna skal tilbys et måltid med kjøtt, som spesialkost de kjøttfrie dagene. Kommunen har 105 kjøkken, og serverer 24000 porsjoner mat hver dag.

Anna Ekstedt er kostsjef i kommunen, og sier til Sveriges Radio at forslaget ikke er helt i linje med dagens innretning.

– Vi skal tilby minst en vegetarisk rett hver dag. Livsmedelsverket (svenske Mattilsynet, red. anm.) anbefaler at man ikke skal spise mer enn 500 gram kjøtt i uken. I dag spiser vi i Sverige noe mer kjøtt, så det går imot den retningen, sier Ekstedt.

På kommunens nettsider skriver det at de gjøre de offentlige måltidene bærekraftige. Maten skal belaste klimaet så lite som mulig.

– Dette gjøres ikke bare av politiske grunner. Naturligvis har vi politiske oppdrag som sier at vi skal servere to retter, hvorav minst en vegetarisk. Men det er også av klima- og helsegrunner. Der lener vi oss på Livsmedelsverkets anbefalinger for skolemåltider for barn, sier Ekstedt.