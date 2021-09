Klar oppslutning til partier som vil ta hele landet i bruk

– Resultatet betyr at det er mulig med en snuoperasjon og få endret retningen for norsk landbruk. En flertallsregjering må sørge for at det blir mulig for bonden å fortsette å dyrke jorda og være til stede over hele landet, sier Bjørn Gimming som er leder i Norges Bondelag

Inntektsløft og norske ressurser

– Vi skal utvikle et landbruk som bruker mer norske ressurser, som drives i pakt med naturen og som sørger for en større verdiskaping som også kommer samfunnet til gode. Da må ny regjering ta grep for framtidas bonde, og gi et inntektsløft og ei satsing som setter næringa i stand til å møte et endret klima, påpeker Gimming.

Muligheter over hele landet

Valget viser at Arbeiderpartiet er landets største parti, og framgang for Sp, Rødt og SV. Alle partiene representerer en annen kurs i landbrukspolitikken.

– Valgresultatet viser at mat og matproduksjon har stor betydning for folk. Velgerne har gitt klar beskjed om at de ønsker en annen retning for landbruket, med et mangfold landet rundt. Vi skal jobbe hardt for at dette gjenspeiler seg i den praktiske politikken de fire neste årene, sier Gimming.