– Gir enda en sprekk i det norske tollvernet

"Vi har ikke en kilo eller en liter å gi", har vært Bondelagets mantra når nye frihandelsavtaler står på agendaen. Dét mener Bondelaget fortsatt.

Innrømmelser på et svært bredt område

Selv om både storfe, sau, lam og ost ser ut til å være skjermet i den endelige frihandelsavtalen Norge nå har inngått med Storbritannia, legges det nå opp til økt import på flere sårbare områder for norsk landbruk: Svin, kylling, egg og frukt og grønt. Det bekymrer Bondelaget.

Landbruk er ikke kun en defensiv interesse, fastslår de i en pressemelding fredag. Bondelaget viser her til at pandemien har vist at det er muligheter i markedet for norsk produksjon.

- Vi har gått mange runder med regjeringen om hva landbruket bidrar til av arbeidsplasser i kjeden fra bonde til landbruksbasert næringsmiddelindustri, betydningen av matberedskap og at vi er til stede landet rundt, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes i pressemeldingen.

Han mener også det er et paradoks at samtidig med at vi skal satse på grønt, og at manglende arbeidskraft gir reduserte avlinger, gir regjeringen bort produkter som jordbær og salat over forhandlingsbordet.

Innrømmelsene er også gitt på et svært bredt område, inkludert eksempelvis bearbeidet varer og potteplanter. Storbritannia har fått de samme betingelsene som EU på 2/3 av EUs kvoter. De nye kvotene til Storbritannia utgjør 15 – 20 prosent av totalvolumet for EU-kvotene og kommer i tillegg til disse.

Varige innrømmelser

Innrømmelsene som regjeringen og Norge gir til Storbritannia, blir varige. De kan ikke trekkes tilbake den dagen Norge klarer å fylle markedet selv.

- Vi gir fra oss varige styringsmuligheter for det norske markedet. Det blir enda en sprekk i det norske importvernet som blir svekket. Importen har økt mye de siste årene, med mer enn en dobling bare det siste tiåret, forteller Bartnes.

Han mener det er særlig bekymringsfullt at regjeringen gir markedsandeler til britiske svinebønder, samtidig som de tar bort målpris her i Norge og strammer inn mulighetene for reguleringslagring.

- Bildet kan endre seg med åpne grenser. Svin er et spesielt utsatt produkt for grensehandel, påpeker Bartnes.