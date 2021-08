– Går inn i forhandlinger med åpent sinn

Bondelaget og Småbrukarlaget har som kjent krevd tilleggsforhandlinger med staten i år, med bakgrunn i den eksplosive prisveksten på især gjødsel.

I Europa ligger prisen på nitrogengjødsel an til å øke med over 40 prosent, fra i fjor. Det kan totalt gi en kostnadsbombe på drøyt en halv milliarder kroner for norske bønder, om prisoppgangen slår inn med stor kraft her til lands.

Felleskjøpet Agri har vist til en prisvekst på rundt 30 prosent på standard NPK-gjødsel og 35–40 prosent på nitrogengjødsel. Ifølge Nationen, kan denne veksten spise opp mer enn halvparten av regjeringas skisserte inntektsvekst for norske bønder i 2022.

Les også: Jordbruket vil ha nye forhandlinger

Les også: Gjødselprisene i taket

Annonse

Har et åpent sinn

I et intervju med Landbruk24 torsdag denne uka, hos Marit Lianes og Arne Stene på gården Øfsti Søndre i Stjørdal, framgår det at landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) nå er villig til å gå inn i tilleggsforhandlinger. Og at hun er overbevist om at partene kommer fram til en løsning.

– Det er ikke uventet at faglaga krever tilleggsforhandlinger. Vi var faktisk ute og kommenterte dette før kravet kom. Vi går inn i de forhandlingene med et veldig åpent sinn, for vi skjønner at det har vært store økninger i kostnadene på blant annet gjødsel. I hovedavtalen står det at forhandlingene skal starte senest 14 dager etter at kravet er framsatt, og vi følger alt som står i den avtalen, sier Bollestad til Landbruk24.

– Skal få til en god dialog

Nettstedet spør om statsråden utelukker å se på andre kostnadsposter, all den tid det har vært kraftig prisvekst også på en rekke andre nødvendige innsatsfaktorer for norske bønder. Men om også disse økningene vil bli et tema i tilleggsforhandlingene, vil hun ikke kommentere i media på det nåværende tidspunkt.

– Nå går vi inn i forhandlinger med de to faglaga, og vi skal få til en god dialog. Det er kun ett oppgjør vi ikke har blitt enige om. Vi har kommet i mål med klimaforhandlinger og oppkjøp av melkekvoter, og jeg er helt overbevist om at vi kommer i mål med disse tilleggsforhandlingene, fastslår Bollestad.