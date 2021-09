Full strid om klima-omstilling i Danmark

Forhandliingene mellom borgerlig og sosialistisk blokk har gått helt i stå. Partiene har nå hatt mer enn 60 forhandlingsmøter om hvordan den grønne omstillingen av dansk landbruk skal skje i praksis. Et ministerskifte har det også vært siden forhandlingene begynte, og en såkalt endelig deadline for forhandlingene ble droppet.

Nå hagler beskyldningene mellom de to blokkene, melder danske landbugsavisen.dk fredag.

Les også: Spanske vinbønder kjemper i motbakke mot klimaendringer

Uenige om finansieringen

Et av de største stridspunktene, har vært om den grønne omstillingen skal finansieres ved å legge om dagens landbruksstøtte – eller om staten skal hente mer opp av lommen.

Fredag foreslo de borgerlige sistnevnte variant, nærmere bestemt å bevilge 750 millioner kroner årlig for å understøtte omstillingen. I tillegg vil de borgerlige, som i Danmark er i opposisjon, ta ut 100 000 hektar dårlig landbruksjord.

Samtidig ligger det ikke i dette forslaget noe forpliktende mål for reduksjon av landbrukets klimagassutslipp. Det får Peder Hvelplund til å reagere. Han er ordfører for grønn omstiling i det grønne og sosialistiske partiet Enhedslisten.

– Regjeringen bør ta konsekvensen av høyrefløyens klimasvikt med det samme. Det er ikke noe perspektiv i en klimapolitikk over midten i Danmark, når høyrefløyen sitter fast i fortida og fremmer et utspill som er så tamt og perspektivløst som dette, påpeker Hvelplund i en kommentar fredag.

Annonse

Han mener høyrefløyens største ambisjoner for landbrukets klimaomstilling er "mildt sagt et uttrykk for kolossal klimasvikt".

Politikeren ser helst at de borgerlige nå trekker seg fra landbruksforhandlingene.

– Høyrefløyen viser nå at den kun er interessert i å forgylle dens venner i landbruket, og at klima- og naturkrisen kan seile sin egen sjø om det er opp til de borgerlige, påpeker han videre.

Les også: Slik svarer partiene på avgjørende spørsmål

– Vi vil nå i mål

Venstre-formann Jakob Ellemann-Jensen forsvarer forslaget:

– Vi vil nå i mål med den grønne omstillingen, og vi vil også gjøre det på en fornuftig måte. Men landbruket er ikke som industri og transport. Man kan ikke velge alternative løsninger til en gris eller ku, sier han til landbrugsavisen.dk fredag.

Sist uke la regjeringen fram sitt forslag på bordet. Det inneholdt blant annet et bindende klimamål for landbruket, samt et økt krav til CO2-reduksjoner tilsvarende 7,3 millioner tonn i 2030.