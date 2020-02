Frp støtter ikke Sp-forslag om pelsdyrkompensasjon

I dag har næringskomiteen avgitt innstilling om hva som skal skje med kompensasjonen til pelsdyrbøndene. Senterpartiet hadde foreslått full kompensasjon, og etter at Frp gikk ut av regjering var det knyttet spenning til om de ville danne flertall for dette sammen med Sp og Ap.

Høyre, Venstre og KrF står på det fremlagte forslaget, som flere representanter fra Frp har kritisert offentlig. Morten Ørsal Johansen har også lovet at partiet skal sørge for skikkelig kompensasjon, men nå ser det likevel ikke ut til at de vil støtte saken i Stortinget.

Frp velger å ikke mene noe i saken. De støtter ingen av forslagene i saken.

– Nå må regjeringspartiene og Frp ta seg sammen og sørge for et anstendig oppgjør til bøndene som er rammet. Det er provoserende å se hvordan Erna Solberg fortsatt styrer Frp, sier stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) i en pressemelding.

– Jeg er glad for at Ap er med på Sp sitt forslag om full erstatning. Men det er så synd at Frp igjen svikter pelsdyrnæringen, sier Pollestad.

Saken skal opp til endelig behandling i Stortinget tirsdag 11.februar. TV2 meldte i går at Frp er nær enighet med regjeringen i spørsmålet om erstatning til pelsdyrbøndene. Partiet kan fortsatt sikre flertall for Sps kompensasjon når Stortinget behandler saken i plenum, men de støttet det altså ikke i komiteen. Bondebladet har forsøkt å få intervju med partiets representanter i næringskomiteen, Morten Ørsal Johansen og Bengt Rune Strifeldt. Sistnevnte henviser til Morten Ørsal Johansen.

– Ingen kommentar, skriver Johansen i en tekstmelding.

– Ballen ligger fortsatt på straffemerket for Frp. De kan sikre flertall, om de vil, sier Geir Pollestad.