Frp enige med regjeringen om pelsdyrerstatning

Frp bekrefter at partiet er blitt enig med regjeringen om kompensasjon til pelsdyrbøndene, skriver NTB.

VG skriver at de har fått tilgang til hele forliket, og ifølge avisa vil det nå gis kompensasjon som om det var "et ekspropriasjonsartet inngrep." Lenger ned i forliket står det at Stortinget ber regjeringen få på plass et opplegg med faglig verdivurdering, hvor utgangspunktet skal være det samme som ved ekspropriasjon.

– Vi gikk til dagen i dag med store forventninger, men er av erfaring skeptiske, sier Bertran Trane Skadsem, leder i Pelsdyralslaget.

Han vil enda ikke sette noe godkjent stempel på ordningen, men mener den ser lovende ut.

– Det blir en jobb å sørge for at det skal bli slik som det bør. Jeg venter i spenning på første utbetaling i forhold til vedtaket som kommer i dag, sier han videre.

– Hva betyr denne avtalen for medlemene deres?

– Det betyr alt, de kan komme videre. Det står stille for dem nå.

I forrige uke valgte Frp å ikke støtte Sp og Aps forslag om full erstatning til pelsdyrbøndene.

Bondebladet kommer tilbake med mer.