Flertall for bedre pelsdyrerstatning på Stortinget

To dager etter at Frp går ut av regjering, er de i gang med å markere forskjell til sine tidligere regjeringspartnere. Partiet var åpne på at de gikk med på å legge ned pelsdyrnæringen mot sitt eget ønske, og har også flere ganger klaget på erstatningen pelsdyrbøndene som må legge ned blir tilbudt.

– Vi ønsker å forbedre kompensasjonsordningen, og vi er også villige til å diskutere med partiene som har det samme målet, sier Bengt Rune Strifeldt (Frp), medlem av næringskomitéen på Stortinget til NRK Rogaland.

Senterpartiet har allerede et forslag om full erstatning til pelsdyrbøndene i Stortinget, og Arbeiderpartiet har flere ganger gjort det klart at de ønsker å bruke det som kalles ekspropriasjonsrettslige prinsipper når erstatningen utmåles.

Morten Ørsal Johansen i Frp har også flere ganger kritisert regjeringens erstatning. Nå som partiet ikke lenger er med i regjering, ser det ut til at flertallet på Stortinget vil tvinge Erna Solberg til å gi pelsdyrbøndene en høyere erstatning for å ta fra dem levebrødet.