– De nedla 100 år gammel næring på 45 minutter

Å få sikret en fullgod erstatning for pelsdyrbønder, har vært en lang kamp også i Danmark. Det er nå ganske nøyaktig ett år siden den danske statsministeren besluttet å legge ned hele minknæringa i landet. Formannen for de 1 000 minkavlerne som da var aktive i Danmark, Tage Pedersen, snakker nå ut til landbruksavisen.dk om hvordan det siste året har vært. Og om fortsatt manglende erstatning.

Stor frustrasjon

– Jeg snakker med avlere som er voldsomt frustrert over at det tar så lang tid (med erstatningen, journ.anm.). Det påvirker hele familien og gjør riktig vondt, sier Pedersen til landbrugsavisen.dk torsdag.

Selv, opplever han å ha blitt mer enn ett år eldre siden beslutningen om nedleggelse – en beslutning som etter hvert viste seg ikke å ha juridisk ryggdekning.

18. november i år vil Pedersen fortelle en egen granskningskommisjon mer om de kaotiske dagene i oktober og november 2020. Overfor landbrugsavisen.dk kommer han imidlertid inn på tematikken allerede nå.

– Beskjemmende med sms-forhandlinger

Pedersen er fortsatt rystet over måten det hele skjedde på:

– Når man nedlegger en 100 år gammel næring på et møte som varer 45 minutter, og statsministeren får papirene til møtet seks minutter i forveien – og det blir brukt 50 minutter på selve møtet, mener jeg det er for lite. Det er også beskjemmende at mange av forhandlingene foregår via sms. Jeg vet godt at det var koronatid, men det er fortsatt en urimelig måte å forhandle på, sier han til nettavisen.

Det rådet også kaotiske tilstander i etterkant av beslutningen. I desember 2020 kom det fram at ingen kunne gjøre rede for hvor 1,5 millioner pelsdyr (eller 4 700 tonn kadaver) egentlig var gravd ned.

– Selvfølgelig er det heller ikke styr på dette, uttalte Pedersen til landbrugsavisen.dk den gang, etter at det var kommet fram nye opplysninger om minkavlivingen.

Han var på ingen måte forundret over at halvannen million døde mink var kommet på avveie, og viste til at det "ikke har vært styr på noen tall på noe tidspunkt" i saken om masseavliving av samtlige mink - 17 millioner dyr - i dansk landbruk.

– Burde ventet to uker

Masseavlivingen var, kort fortalt, begrunnet i faren for at en mutert variant av koronaviruset, som alt hadde rammet mennesker, skulle forkludre mulighetene for å etablere en ny og effektiv vaksine. Selve beslutningen om nedleggelse ble truffet 4. november 2020. Pedersen mener man kunne ha ventet to uker med nedleggelsesvedtaket, og slik "fått pelset noen mink først".

– En større del av bestanden skulle vekk så hurtig som mulig for å unngå en stor smittespredning. Den siste dagen kunne man så avlivet alle pelsdyrene. Kanskje ville resultatet blitt det samme, men det hadde vært en mer moden beslutning. Man treffer sjelden de riktige beslutningene i panikk, sier minkformannen.