Borch vil ikke gi Nortura ny forsyningsplikt

Markedsregulator Nortura varslet 11. mai at egg-overskuddet før tiltak i 2022 er på hele 2 900 tonn. Reguleringslagrene er så fulle at Nortura for første gang har spurt Omsetningsrådet om aksept for å selge egg til private aktører til redusert pris. Dette for å unngå at eggene blir til dyrefôr.

I et skriftlig spørsmål til landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) 18. mai, ville Høyres Lene Westgaard-Halle vite om statsråden ville ta et initiativ til å innføre forsyningsplikt også for industriegg.

Westgaard-Halle mener dette vil være aktuelt i situasjoner der det er overskudd på norske egg og det samtidig legges inn egg på reguleringslager.

Borch sier nei

Men dette er ikke Borch villig til å gjøre. Det framgår av hennes svar onsdag 25. mai.

– En forsyningsplikt på industriegg kan ikke være et stabilt og forutsigbart rammevilkår for å sikre råvaretilgang for eggproduktfabrikkene. Dersom det hadde vært innført en fast forsyningsplikt for industriegg, måtte markedsregulator i 2021 ha redusert omfanget av førtidsslaktingen for å dekke denne forsyningsplikten, skriver statsråden.

Hun legger til at redusert bruk av det hun ser som det mest kostnadseffektive balanseringstiltaket – produksjonsregulering gjennom førtidsslakting av verpehøner – ville ha påført norske eggprodusenter høyere omsetningsavgift og dermed også en pålagt subsidiering av eggprodukt-fabrikkene fra primærprodusentene.

Venter mindre overskudd nå

Borch viser også til at egg-overskuddet kan komme til å bli klart mindre enn de 2 900 tonnene:

– Markedsregulator gjennomfører produksjonsregulering i form av tidligere utslakting av innsett av verpehøner, sammenlignet med normalt tidspunkt for utfasing av dyra. I mai-prognosene er det vist til at det allerede er gjennomført slik regulering, og at prognosert overskudd for 2022 nå er 1 600 tonn. Markedsregulator oppgir at det vil bli foretatt ytterligere reguleringstiltak for å oppnå bedre markedsbalanse, utdyper landbruks- og matministeren i sitt svar.