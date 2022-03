Regjeringa vil nå sikre at kornbønder satser på matkorn i år, skriver de i en pressemelding. Gjødselprisene har hele vinteren vært svært høye, og flere har advart om at mange kornbønder ikke vil satse på matkorn i år, fordi risikoen er for høy. Det var før Russlands angrep på Ukraina, og sanksjonene mot Russland.

– Situasjonen er alvorlig, først og fremst for Ukraina. Men vi vet ikke hvor lenge krigen varer og vi ser nå konturene av konsekvenser for matforsyningen og prisene internasjonalt, sier landbruksminister Sandra Borch til VG.

Klart løfte

Statsråden gir utvetydige løfter om lønnsomhet i å satse på matkorn i år.

– Det vi gjør nå er å stille en garanti om at det skal være lønnsomt å så matkorn, sier Borch til VG.

Ministeren mener det ikke er mulig å si hvor mye dette vil koste, fordi det vil avhenge av hvor mye korn som blir sådd.

– Det viktigste vi gjør nå er å øke nasjonal selvforsyning. Når verdenssituasjonen er slik som den er, har vi som nasjon et ansvar for å utnytte det potensialet vi har for å dyrke korn og matkorn i Norge. Det er en oppfatning hos en del produsenter at det ikke vil bli lønnsomt å gjødsle for matkvalitet. Da trenger bonden trygghet for at det skal være økonomi i å dyrke matkorn. Det er viktig å få gitt dette signalet før våronna starter, sier Borch i pressemeldinga.

Regjeringa varsler allerede nå at tilbudet til årets jordbruksoppgjør vil inneholde økning i målpris for matkorn og økte tilskudd.

Både SV og Frp ba i forrige uke om at regjeringa skulle ta grep.

– Vi åpner for prisnedskriving og gir signaler til bøndene på lønnsomhet. Uten disse tiltakene ville det blitt dyrere brød, men jeg kan ikke love billigere matvarer, sier Borch videre.

Bondelaget: Helt nødvendig

Bondelagsleder Bjørn Gimming mener det som kommer fra regjeringa nå er helt nødvendig.

– Vi har bedt om en garanti for matkornproduksjon, og jeg konstaterer at Borch her gir en garanti for at det skal være lønnsomt i år. Det er vi godt fornøyd med, og det er helt nødvendig i situasjonen vi står i, sier Gimming.

I pressemeldinga står det at økning i målpris for matkorn og økte tilskudd vil komme i statens tilbud til jordbruksoppgjøret. Det betyr normalt at selv ved brudd, er det dette som går til Stortinget.

Også i år med "normal" gjødselpris, er det en risiko i å satse på matkorn. Blir ikke kornet til matkorn, må du levere det som fôrkorn.

– Det er to forhold der. Det ene er falltall, som er væravhengig, det andre er proteininnhold, som er avhengig av gjødsling. Nå fjerner staten risikoen knytta til gjødsling, det er ingen grunn til at kornbønder ikke skal satse på gjødsel, sier Bjørn Gimming som er kjøttfe- og kornbonde.

Småbrukarlaget ikke fornøyd

Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde og Småbrukarlag, er ikke fornøyd med statsrådens løfte.

– Vår oppfatning er at hun burde vært enda tydeligere på beløp både når det gjelder pris og kompensasjon. Det ville gi større forutsigbarhet for dem som vurderer om de tørr å satse på matkorn dette året.

– Borch garanterer jo at det skal være lønnsomt å så matkorn. Hvordan kan hun ha sine ord i behold, om regjeringa ikke leverer det?

– Det kan du si at hun ikke har, men er det godt nok til at bonden kan gå i banken med det? Jeg er faktisk fortsatt redd for at det ikke er det, og at bonden ikke snur om og produserer matkorn fordi likviditet en er dårlig, svarer Hoff.

– Dagens regjering må kompensere kostnadsveksten fullt ut og starte jobben med å tette inntektsgapet i 2022. Dette må utbetales så raskt som mulig. Forhandling for inneværende år må avsluttes med en protokoll. Deretter forhandler vi for 2023 og fortsetter inntektsjevnstillinga med andre grupper i samfunnet, sier hun videre.

Møter med bransjen

I forrige uke gjennomførte Borch møter med Yara og alle store innkjøpere av norsk korn, hvor nettopp dette temaet var oppe.

– Russland og Ukraina står for en fjerdedel av verdens matkorneksport. Vi må derfor øke vår matvareberedskap og produsere mer selv. Det er et viktig bidrag for folk i Norge, men også for folk og matberedskapen i verden. Både Norge og andre vestlige land må nå ta et større ansvar for å produsere mer mat i den situasjonen vi nå er i, sier Borch i pressemeldinga.

Norge er ikke det eneste landet hvor myndighetene nå jobber med selvforsyning. I Irland har regjeringa bedt alle bønder bruke deler av arealet til korn.

Spørsmål om pris

Dagen etter at Russland invaderte Ukraina, sa Sandra Borch at det var liten grunn til bekymring for tilgang på mat, fôr og gjødsel i Norge. Det har ikke endret seg.

– Det er viktig for meg å slå fast at det ikke er grunn til uro for tilgangen på mat, korn og fôr i Norge i dag. Konsekvensene for oss vil først og fremst handle om pris. Hvis eksporten fra både Russland og Ukraina faller bort, vil det føre til prisøkninger på verdensmarkedet, sier Borch i pressemeldinga.