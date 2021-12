Ber om egen støtteordning for veksthusene

Fredag sendte Bondelaget og Småbrukarlaget et felles brev til landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp). Der gir faglagene uttrykk for stor bekymring for landets veksthusnæring, som nå står i en svært presset situasjon.

I brevet ber organisasjonene om en særskilt støtteordning for veksthusnæringa grunnet de kraftig økte strømkostnadene. Hvor mye penger som da bør legges på bordet, nevnes ikke. Sikker er det i hver fall at den høye kostnadsveksten rammer både grønnsaker og blomster knallhardt.

Bondelaget og Småbrukarlaget påpeker i brevet at flere gartnerier allerede har valgt å avslutte produksjonen under dagens prisnivå.

Oppfordring til kjedene

Faglagene frykter også for tilgangen på norske matvarer i vinter, med de langsiktige konsekvensene dette kan få. Når tilgangen på norsk vare blir redusert på handelsleddet, vil importen øke. Det står i skarp kontrast til målet fra næring, regjering og Storting om å øke norsk matproduksjon, selvforsyning og norskandelen av grøntproduksjonen, påpeker Bondelaget.

– Jeg har oppfordret dagligvarekjedene og handelen om å ta ut kostnadsveksten til produsentene i markedet. Der er det en jobb å gjøre. Når det ikke skjer, og det blir vanskelig å få gjennomført på kort sikt, blir produsentene rammet hardt, understreker bondelagsleder Bjørn Gimming i en pressemelding.

Frykter avskaling og konkurser

Bondelaget og Småbrukarlaget ber om en søknadsbasert støtteordning for veksthusprodusenter, som en del av regjeringens strømtiltak for husholdninger og næringsliv.

– Vi frykter at høye energikostnader vil føre til avskaling og konkurser i veksthusnæringa. Derfor er det så viktig med økonomisk støtte nå. Tomat- og agurkprodusenter tilpasser seg allerede det de kan. Vi er også bekymret for kostnadsveksten som rammer andre i jordbruket, og ber regjeringa om å følge energikostnadene tett for det øvrige jordbruket, sier Gimming.