Viktig med klagerett

Konsesjonslova blei vedtatt i 1909, og formålet den gangen var å sikre at norske jordbruksareal ikkje blei kjøpt opp av utanlandske storkapitalistar.

På 1970-talet blei konsesjonslovgivinga strengare, og hensikta var å sikre bonden ei anstendig inntekt gjennom overføringar og målprisar, og å halde kostnadene ved eiendomskjøp på eit nivå som gjorde bonden i stand til å betale ned og leve av eigedommen.

Det skal brukast skjønn i fleire av vurderingane, når ein konsesjonssøknad skal avgjerast. Det kan vere krevjande i mange tilfelle, sjølv om det finst rundskriv frå departementet som skal hjelpe dei som skal behandle saka kommunalt med å tolke lova.

I konsesjonslova står kva for omsyn ein må ta ved avgjerd om konsesjon for ein landbrukseigedom, med særleg vekt på busetjing og ei driftsmessig god løysing. Her er det eit tolkingsrom, men det er viktig for landbrukskontor og lokalpolitikarar å setja seg grundig inn i saker. Reglene om driveplikt gjeld alle eigarar av jordbruksareal.

Etter jordlova har eigarar av eigedom med jordbruksareal driveplikt så lenge dei står som eigarar. Eigaren oppfyller driveplikta ved å drive jorda sjølv, eller leige ho bort til andre drivarar.

I lenka under kan du lese om ei konsesjonssak frå Tysnes i Vestland. Rådgjevar ved Bjørnafjorden landbrukskontor, Øystein Svalheim, meiner konsesjonslova er grei nok, men for fleire punkt i lova er det trong for å nytte skjønn. Landbrukskontora har mange slike saker, og skal belyse sakene så godt som råd.

Det er Statsforvaltaren som avgjer om tolkinga til landbrukskontora er rett. Klagen til Vegard Helland, naboen til jorda som vart seld, nådde ikkje fram, fordi forvaltaren konkluderte med at Helland ikkje var part i saka.

Den som klagar må ha såkalla «rettsleg klageinteresse», men vurderinga av dette kan ofte verke strengt. Det er viktig å få belyst alle sider i konsesjonssaker, og då burde det vere enklare å klage over kommunale vedtak, for å få ei ny vurdering.