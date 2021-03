Verst for dei unge

Ferske tal frå SSB viser at vi brukte 88 prosent, eller 14 milliardar kroner, mindre på grensehandel i 2020, enn året før. Det er enorme tal. På same tid opplevde norsk varehandel ein sterk auke, noko som også viser att i rekneskapane til mange samvirkebedrifter.

Det er ein tydeleg samanheng mellom nedgang i grensehandelen, og at detaljhandelen hadde ein vekst på 13,5 prosent i 2020. 350 000 nordmenn jobbar i handelsnæringa, og ein av fire sysselsette under 25 år jobbar her. Eit oppsving i handelen har derfor vore viktig for at ikkje arbeidsløysa, og særleg ungdomsløysa, har blitt enno høgare, meiner Virke Handel.

I midten av februar var det registrert 209 700 heilt ledige, delvis ledige og arbeidssøkarar på tiltak hos NAV. Strenge smitteverntiltak og et tilnærma nedstengt samfunn har gått hardt utover dei unge. Ved utgangen av januar var også andelen arbeidsledige høgast blant dei mellom 20 og 24 år. Det bør uroa mange.

I januar foreslo næringskomiteen på Stortinget at regjeringa innan 1. juli skal utarbeide eit grensehandelsbarometer som ei permanent ordning. Det skal gi oversikt over kor stor grensehandelen i realiteten er.

SSBs pilot for eit slikt barometer, frå september 2019, viste at nordmenn grensehandla for to milliardar berre denne månaden, altså langt høgare enn dei faste handelstala vi har tilgang til viser. Funn frå piloten tyder på at handelen er kraftig underestimert. Vi trenger meir kunnskap om kor mykje og kva vi handlar, for at politikarane skal kunne komme med treffsikre tiltak for å redusere denne handelen.

Bøndene og matvareindustrien har, trass i store utfordringar, levert som forventa i det vanskelege året vi har bak oss. Matforsyninga har gått som normalt. Men varig låg grensehandel er viktig for bøndene, norske arbeidsplassar og ikke minst norske ungdommar. Dei skal sørge for verdiskaping i framtida.