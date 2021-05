Verdt å oppdatere seg på pensjonsøkonomi

Dette er en lederartikkel og gir uttrykk for publikasjonens syn. Ansvarlig redaktør svarer for innholdet.

Bondeopprøret denne våren har vist kor dårleg økonomien er for å jobbe lange dagar som bonde. På grunn av dårleg inntekt endar ein del bønder dessverre opp som minstepensjonistar.

Ei undersøking, utført av Agri Analyse for Landkreditt, viser at berre 25 prosent av bøndene meiner dei har oversikt over kva dei vil få i samla, årleg pensjon frå offentlege ordningar, tenestepensjon og privat pensjonssparing.

Dersom undersøkinga er representativ, betyr det at tre fjerdedelar av bøndene ikkje kjenner sin framtidige pensjonsøkonomi. Det er urovekkande, fordi mange bønder kan få seg ei negativ overrasking når pensjonstida startar.

Pensjonsreglar er ikkje favorittema for så mange. Omfattande og innvikla er det òg, men likevel vel verdt å bruke tid på, for å få betre innsikt i korleis pensjonskvardagen vil bli. Sjølv om pensjonsalderen kan vere langt unna, kan det vere lurt med planlegging og sparing allereie i ung alder, om det er mogleg.

Som bonde kan ein ha rett på tidlegpensjon jordbrukar (TPO) frå fylte 62 til 67 år. Tidligpensjonen utgjer 105 200 kroner per år for einbrukar og 168 320 kroner for tobrukar. For å ha rett på tidligpensjon jordbrukar, er det krav om at ein har drive innanfor jordbruksnæringa i minst 15 år, og det er eit krav om at ein overdrar garden/seier opp forpaktingsavtale før ein kan ta imot pensjonen.

Det kan vere lurt å sjekke ut pensjons- og spareordningar med rekneskapsførar, dersom det er mogleg. Det er eit omfattande og vanskeleg tema, men det går an å få ein bra oversikt.

Bønder, i motsetning til mange tilsette i større verksemder eller offentleg verksemd, må ha orden på dette sjølve. Det går ikkje av seg sjølv. Økonomien er pressa for mange bønder, og pensjonsøkonomi er ikkje det fyrste ein dukkar ned i.