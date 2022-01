Vår digitale fiende

Dette er en lederartikkel og gir uttrykk for publikasjonens syn. Ansvarlig redaktør svarer for innholdet.

Dataangrepet mot Nortura og Amedia i romjula har skaka begge selskapa. Aktiviteten ved Nortura sine anlegg blei sterkt redusert, med blant anna stans i henting og slakting av storfe, småfe og svin, i tillegg vart det mykje ekstraarbeid ved eggpakkeria.

Gjennom jula arbeidde selskapet på spreng med å utvikle midlertidige løysingar, og 3. januar var Nortura klar med ei ny, digital innmeldingsside for gris. No ventar nye, digitale løysingar for storfe, småfe og livdyr.

Kor mykje angrepet har kosta økonomisk for Nortura, kan ikkje leiinga svare på enno. Via e-post og ulike system prøver kriminelle aktørar kontinuerleg å komme seg inn på Nortura sitt nettverk, opptil hundre gonger per dag. Forsøka blir avviste eller sletta, noko som krev gode, tekniske system, og at alle tilsette er merksame, forklarer konserndirektøren i Nortura.

IT-ekspert Stig Ole Johnsen i SINTEF Digital poengterer kor viktig det er å prioritere datasikring, ved å setje inn ressursar og kompetanse på dette feltet, sjå sak side 7. Undersøkingar viser at dei aller fleste i Norge, har gode, digitale ferdigheiter og mykje erfaring med digitale verktøy. Men digital sikring er eit felt som skil seg ut. Her kan det bli betre.

Datakriminalitet og faren for å bli ramma av virus, hacking og andre dataangrep aukar, og metodane blir stadig meir avanserte. Hackerne skaffar seg informasjon frå ulike kjelder, som dei bruker til å sabotere kritiske tenester hos verksemder, som oftast for å presse til seg pengar.

Digitaliseringa av kvardagen vår har auka enormt dei siste åra, og pandemien har ført til at endå fleire bruker digitale verktøy i kvardagen. Mange bønder har òg dataverktøy som styrer viktige arbeidsprosessar på garden.

Om mjølkeroboten eller fôringssystema er kopla til Internett, kan dei også setjast ut av spel. Det vil raskt få uheldige konsekvensar. Det gjeld å førebyggje datainnbrudd på same måte som ein førebyggjer brann og arbeidsulykker. Kanskje er det også fornuftig å vurdere Bondelagets forsikring mot dataangrep, slik at ein kan få kyndig hjelp om uhellet er ute.

