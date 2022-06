Utfordres på dyrevelferd

Dette er en lederartikkel og gir uttrykk for publikasjonens syn. Ansvarlig redaktør svarer for innholdet.

Melkeprodusenter står foran strenge krav til dyrevelferd fra 2024, med kalvingsbinger og utvida beite- og mosjonskrav, men likevel mangler det ikke på stemmer som vil heve lista ytterligere. Dyrevelferdsmeldinga som ventes våren 2023 skal blant annet svare på hvilke velferdskrav det skal være ved nybygg eller oppgraderinger av driftsbygninger.

Meldinga kan komme til å legge føringer for samvær mellom ku og kalv, slik det allerede er krav om i økologisk produksjon. At kalven går med mora opptar ikke bare dyrevernere, men et økende antall forbrukere. I artikkelen under kan du lese hvordan Thise Mejeri i Danmark gjennom 30 år har vokst jevnt og trutt ved å først spesialisere seg på økologisk melk, grasmelk, jerseymelk, urmelk og nå Mælk ad libitum, som kommer fra kyr som har gått sammen med kalven.

Her forteller melkekartongen en historie om kalvens velferd, og produktet har blitt en del av det faste sortimentet som Coop-butikkene i Danmark kan bestille.

Det er alt annet enn enkelt å omstille seg en slik produksjon, men tematikken er satt på dagsordenen i meieriindustrien i mange europeiske land. De ser hvilken vei vinden blåser, og det forskes på ulike løsninger for å få en mer glidende separasjonsfase mellom ku og kalv av hensyn til dyrevelferd, kalvehelse og melkeytelse.

Norsk Landbruk har flere gangar omtalt forsøkene ved NMBU på Ås, der kua over en periode gis fri eller begrenset tilgang til kalvene sine gjennom en smartport som aktiveres av en sender øremerket. Forsøkene har vist at dette utfordrer alt fra logistikk, melking, helse og atferd, uten at den endelige separasjonen nødvendigvis går så mye lettere.

Forhåpentligvis kan forsøkene ha betydning for eventuelt nye krav, og sørge for at disse ender opp i noe som både er faglig begrunnet og praktisk gjennomførbart for. Det vil bli en krevende omstilling, men landbruket har ikke råd til å overse betydningen av uttrykket kunden alltid har rett, og hva som er forbrukerens oppfatningen av god dyrevelferd.

